Antonino Spinalbese rivela se starà mai con Ginevra

Debora Parigi | 7 Marzo 2023

GF Vip 7

C’è speranza per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini come coppia? Lui ha risposto sul loro futuro insieme.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si metteranno insieme?

Domenica Antonino Spinnalbese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tra le varie cose ha parlato del suo rapporto con Ginevra Lamborghini, che ha baciato quando è stato eliminato dal GF Vip 7. Su di lei ha detto: “Sicuramente Ginevra è una brava e bella ragazza. Mi sono sempre fatto ingannare dal fascino estetico, se vogliamo chiamarlo difetto. Lei è bellissima, ma mi ha colpito per la purezza”.

E poi riguardo il loro futuro ha aggiunto: “Sto conoscendo me e ho scoperto il vero amore con mia figlia. Amare significa non dover chiedere. Voglio provare ad avere un rapporto legato alla persona. Con lei è possibile sperare qualcosa di più duraturo”. Quindi come procede tra loro? Staranno o meno insieme nel senso di coppia? Stasera Alfonso Signorini ne ha parlato durante la puntata del GF Vip 7 di lunedì 6 marzo.

Il conduttore ha invitato Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini al centro dello studio. Ha riportato le frasi dette da lui a Verissimo. E poi ha letto un’anticipazione dell’intervista che Spinalbese ha rilasciato a Chi riguardo appunto questo rapporto. Tra le varie domande, gli è stato chiesto se lui e Ginevra potranno mai essere una coppia.

Questa la sua risposta: “Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”. Ginevra è rimasta molto felice da queste parole e si è trovata d’accordo con tutto.

