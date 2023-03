Oriana batte Antonella: è lei la prima finalista del GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 7 Marzo 2023

GF Vip 7

Il pubblico sceglie il primo finalista del GF Vip 7

Mancano solo quattro settimane alla fine del GF Vip 7. I vipponi in Casa sono sempre meno e si iniziano a capire chi possano essere i possibili vincitori. Da alcune puntate le nomination hanno poi sempre avuto un televoto eliminatorio, ma questa volta qualcosa è cambiato.

Giovedì scorso, senza più immuni, i vipponi hanno potuto nominare davvero chi desideravano e sono finiti in sette al televoto. Si tratta di Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Ma questa volta, come annunciato subito da Alfonso Signorini, il televoto non è stato eliminatorio. Il pubblico è stato invece chiamato a scegliere il loro preferito e quindi il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Cosa è successo allora? Dopo aver dato lo stop al televoto, più avanti nella puntata il conduttore ha dato i primi risultati. E ha continuato a non rivelare che il televoto fosse per il finalista. I vipponi, infatti, erano convinti fino alla fine che ci sarebbe stata un’eliminazione. La prima a continuare il percorso è stata Nikita e poi Tavassi. Successivamente Signorini ha fatto i nomi di Micol e poi di Andrea.

Sono quindi rimasti in tre: Antonella, Davide e Oriana. E questi vipponi sono stati invitati a ricevere il verdetto in studio. Il primo a tornare in casa è stato Davide, sono così rimaste Antonella e Oriana. Arrivata la busta del verdetto, il conduttore ha detto che poteva tornare in Casa Antonella. E poi subito hanno mostrato che Oriana è la prima finalista del GF Vip 7. Queste le percentuali di preferenza: Oriana 28,3%, Tavassi 26,5%, Antonella 24,2%, Nikita 17,7%, Micol 1,2%, Andrea 1,1% e Davide 1%.

Il pubblico ha quindi deciso che… Oriana è IN FINALE! #GFVIP pic.twitter.com/xcLpID5JSH — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

Prima di rientrare tutti in Casa, è stato deciso di fare uno scherzo agli altri vipponi. Così è rientrata Oriana e ha finto di dire che gli eliminati erano due e cioè Davide e Antonella.