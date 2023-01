NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2023

GF Vip 7

La teoria del web su Antonino Spinalbese

Sono trascorsi diversi giorni ormai da quando Antonino Spinalbese ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 7, per via di alcuni problemi di salute. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato così ricoverato in ospedale, dove pare si sia sottoposto a un’operazione per rimuovere una cisti. Già la scorsa settimana il Vippone si è collegato dalla sua camera con lo studio, affermando di stare bene e di stare recuperando le energie. In molti tuttavia si sono chiesti quando Antonino farà ritorno in casa e solo poche ore fa è stato svelato il mistero. Ieri sera infatti nel corso della nuova diretta del reality show di Canale 5 Spinalbese ha fatto sapere di aver finalmente lasciato l’ospedale e di essere in hotel in quarantena. Tra pochi giorni dunque l’hairstylist tornerà in gioco e di certo ne vedremo di belle.

Proprio nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti. Anche ieri infatti Antonino ha seguito dalla sua stanza ciò che accadeva durante la diretta, intervenendo ogni tanto per dire la sua. Ma non solo.

A un tratto Antonino Spinalbese si è infatti inserito nel blocco dedicato a Oriana Marzoli. Rivolgendosi a Luca Onestini, il Vippone ha fatto intendere di conoscere alcune delle dinamiche nate negli ultimi giorni durante la sua assenza e a quel punto il web si è convinto che Antonino abbia seguito costantemente il GF Vip dall’ospedale.

Noi lo sapevamo ma adesso abbiamo la certezza Antonino vede il gf Tutto nella norma #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/46wDj88z3p — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) January 9, 2023

I fan nel mentre attendono con ansia il ritorno di Spinalbese all’interno della casa, e senza dubbio al suo arrivo l’ex di Belen tornerà a mettersi in gioco senza filtri. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul reality show, e non solo.