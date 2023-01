Gianluca Vialli: lutto personale per tutte le nostre famiglie

NEWS

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2023

Amici 22

Dopo la puntata che ha visto la sua eliminazione da Amici 22, Cricca è tornato in Casetta per salutare i compagni in lacrime

Le lacrime di Cricca e dei suoi compagni di Amici 22

Durante la puntata di ieri di Amici 22 abbiamo scoperto il destino di Giovanni Cricca e Rita Pompili. Entrambi gli allievi sono stati costretti a lasciare la scuola più famosa d’Italia e fare ritorno alla vita di tutti i giorni. Se per la ballerina era nell’aria da qualche settimana, non si può dire lo stesso per il giovane cantautore.

Giovanni Cricca ha perso la sfida con Jore, tra lo stupore del pubblico in studio (e da casa) così come dei suoi compagni. Tutti si sono stretti a lui in un abbraccio e non sono mancate le lacrime. Ma cosa è accaduto dopo?

Al termine della puntata Cricca ha raggiunto i suoi compagni di Amici 22 in casetta. Erano tutti fuori in giardino ad aspettarlo e tutti sono scoppiati in un pianto incontrollabile. Lui molto dispiaciuto e amareggiato per il responso ha detto: “Come c***o faccio ad andarmene via da qui?”. Poco dopo ha ricevuto una lettera da NDG, il quale gli ha suggerito di leggerla più tardi.

Tra le lacrime, Cricca ha aggiunto di non volersene andare da Amici 22 e ha abbracciato uno a uno gli allievi. Wax per qualche minuto, per esempio, è scappato via nell’altra stanza, per poi raggiungere poco dopo gli altri e l’allievo eliminato. Un momento di grande commozione che ha colpito i telespettatori da casa (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni in casetta #Amici22 pic.twitter.com/SfJT75w5vN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2023

Anche Rita, così come Cricca, ha avuto modo di salutare prima in disparte il fidanzato Niveo e poi tornare in casetta per dare un abbraccio ai suoi ormai ex compagni d’avventura di Amici 22. Esattamente come in precedenza le emozioni sono state forti.

Dopo la puntata per Rita è arrivato il momento di salutare Niveo e le emozioni prendono il sopravvento #Amici22 pic.twitter.com/nvCpAiMfPP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2023

L’eliminazione di Cricca e Rita da Amici 22 è stato davvero un duro colpo per i concorrenti della scuola, che mai si sarebbero immaginati un epilogo simile e di perdere in un solo giorno due talenti come loro.