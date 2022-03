1 Il presunto flirt tra Giulia D’Urso e Antonio

Ieri Antonio Medugno è stato ospite di Casa Chi e ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata e sentimentale. Durante la sua permanenza al GF Vip era spuntata, attraverso le storie di Giulia D’Urso, un pettegolezzo che ha lasciato intendere ci potesse essere del tenero tra loro.

Nella trasmissione online, però, Antonio Medugno ha spiegato di aver avuto uno scambio di messaggi con una ragazza (prima del reality), ma attualmente si reputa single:

“Mi hanno scritto tante ma non quella che volevo mi scrivesse. Devo scriverle io? Ho sbagliato, ho fatto un errore con questa persona e preferisco che passi del tempo. È una persona che vorrei tenere fuori da questo contesto. Io sono entrato da single ma due mesi prima del mio ingresso mi sono sentito con una ragazza. Il suo nome? Se lo dico poi si scopre… preferisco non dirlo”.

Ha fatto sapere a Casa Chi Antonio Medugno, come raccolto da BlogTivvù. Il tiktoker ha spiegato che non si tratta né di Clarissa Selassié né di Giulia D’urso, di cui tanto si è parlato:

“No, non è Clarissa. Con lei mi sono sentito ieri e ci siamo chiariti su tutto. L’ho ringraziata ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia che spero di coltivare. Avevamo bisogno di parlare e sono contento di aver chiarito. E no, non si chiama Giulia! Mi scriveva prima dell’ingresso al GF Vip, non mi aspettavo mi mancasse perché ero libero con la mente. Non le scrivo perché non c’è modo di scriverle perché ho fatto un errore. Non voglio legami in questo momento e voglio dedicarmi a me stesso per la prima volta in 23 anni”.

(QUI PER IL VIDEO COMPLETO) Dunque Antonio Medugno a riguardo è parso piuttosto criptico, ma non è finita qui…