1 Barù attaccato da Antonio Medugno

Già nelle scorse settimane Antonio Medugno aveva espresso, anche se in maniera meno diretta, il suo parere per quanto riguarda Barù e il rapporto con Jessica Selassié. In queste ore, invece, ha rilasciato un’intervista al sito MondoTV24, come riporta anche Blogtivvu e ha parlato di alcune coppie del Grande Fratello Vip 6. Partiamo proprio dal nobile che ha descritto come “cattivo e meschino“:

Per quanto riguarda Barù ho visto tante cose ad oggi (quando sono uscito dalla casa) sul mio conto che non mi sono piaciute. È stata una persona abbastanza meschina nei miei confronti e ti dico cattiva, posso usare questo termine perché ha usato proprio la tattica dell’ultimo arrivato. Essendo l’ultimo mi ha attaccato su tutti i fronti ed è stata una cosa che non mi è piaciuta.

Ma non finisce qui. Antonio Medugno, infatti, ha anche dato il suo parere sulla fine della storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Ha rivelato, infatti, di non aver preso le parti di nessuno dei due: “Non mi sento di schierarmi dalla parte di nessuno dei due. Lulù l’ho conosciuta meglio perché ho fatto il mio percorso con lei in casa ed è una ragazza molto tranquilla, una ragazza che veramente teneva tanto a Manuel. Quindi mi dispiace per loro due“. Ultima coppia di concorrenti, in questo caso anche nella vita, della quale ha parlato è stata quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano:

Mi sono ricreduto, pensavo fosse una coppia che non durasse fuori. Invece, seguo entrambi e vedo che stanno facendo delle belle cose. Mi fa piacere per loro!

E in merito alla vita sentimentale ecco cosa dice Antonio Medugno:

Ad oggi a livello sentimentale sono abbastanza libero. Ho una persona che mi piace, da un po’, ma preferisco tenerla abbastanza privata. Giulia è una persona bellissima che ho conosciuto, abbiamo avuto un flirt e siamo stati bene, poi per tante cause e cose è dovuto finire, ma siamo in ottimi rapporti.

