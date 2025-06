Imprenditore e ingegnere di successo, Jeff Bezos è uno dei volti più in vista al mondo. Conosciamo meglio chi è, la sua età, la vita privata tra moglie e figli, la carriera, il patrimonio e Instagram.

Chi è Jeff Bezos

Nome e Cognome: Jeffrey Preston Jorgensen (conosciuto come Jeff Bezos)

Data di nascita: 12 gennaio 1964

Luogo di nascita: Albuquerque, New Mexico (Stati Uniti)

Età: 61 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: imprenditore e ingegnere

Moglie: la moglie di Jeff è Lauren Sánchez

Figli: Jeff ha dei figli

Profilo Instagram: @jeffbezos

Jeff Bezos età e biografia

Iniziamo con la biografia del noto imprenditore. Dov’è nato e quanti anni ha Jeff Bezos. Il suo vero nome completo è Jeffrey Preston Jorgensen. È nato il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque, New Mexico (Stati Uniti), sotto il segno zodiacale del Capricorno e la sua età è di 61 anni.

I suoi genitori erano molto giovani quando è nato lui: la madre aveva 17 anni, il padre invece 18 anni. Dopo il nuovo matrimonio della mamma, ha scelto di adottare il cognome del suo patrigno, Miguel Bezos.

Non abbiamo info precise su altezza e peso di Bezos.

Vita privata

Cosa sappiamo a proposito della vita privata di Jeff Bezos, ha una moglie e dei figli?

Nel 1993, Jeff Bezos ha sposato MacKenzie Tuttle, che aveva conosciuto l’anno prima mentre lavoravano insieme a New York. Hanno vissuto a Seattle e hanno avuto quattro figli, uno dei quali è stato adottato in Cina. Dopo 26 anni di matrimonio, nel gennaio 2019 hanno annunciato il divorzio.

L’imprenditore è molto attento alla privacy della sua famiglia: l’unica apparizione pubblica con tutti i figli risale al 2016, alla première del film Star Trek: Senza Limiti.

L’accordo di separazione è stato raggiunto ad aprile 2019: Bezos ha dato a MacKenzie circa 36 miliardi di dollari in azioni Amazon. Questo l’ha resa una delle donne più ricche del mondo, secondo la rivista Forbes. Si tratta del divorzio più costoso della storia. Dopo la separazione, Bezos ha iniziato una relazione con Lauren Sánchez.

Lauren Sánchez, al contrario, ha un rapporto più aperto con i media quando si tratta dei suoi tre figli. Il primo, Nikko Gonzalez, è nato nel 2001 dalla relazione con l’ex calciatore Tony Gonzalez. Nikko si è laureato all’Università del Colorado e ha debuttato come modello alla sfilata Dolce & Gabbana per la collezione autunno-inverno 2024-2025. Lei ha poi avuto altri due figli, Evan (2006) ed Eleanor “Ella” (2008), durante la relazione con Patrick Whitesell, noto agente di attori. I due ex si dividono la custodia dei figli.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez si devono sposare a Venezia. Quando? La festa ha inizio il 25 giugno fino al 29 giugno 2025. Presenti 200 invitati. Tra i presenti pare ci siano Ivanka Trump, così come Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio e Robert Pattinson.

Nel 2012, la famiglia Bezos ha donato 2,5 milioni di dollari per sostenere la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nello Stato di Washington. Inoltre, durante le elezioni del 2016, Bezos ha criticato pubblicamente Donald Trump.

Dove seguire Jeff Bezos: Instagram e social

Sui social Jeff Bezos è ovviamente presente con un account su Instagram e su X dov’è molto seguito. È possibile trovarlo anche su Threads.

Sul web condivide tutto ciò che riguarda il suo lavoro, ma anche molto altro. Presenti anche momenti di vita privata e al di fuori dell’aspetto lavorativo, appunto.

Ci tiene però a preservare quanto più possibile la sua famiglia dai riflettori. Sono rare infatti le immagini in cui compaiono tutti insieme, a differenza di altri volti noti.

Carriera

Chi è il vero proprietario di Amazon, chi sono i capi e quanto guadagna Bezos al giorno? Cosa fa oggi?

Dopo essersi trasferito con la famiglia a Houston, Jeff Bezos ha sviluppato fin da giovane un forte interesse per la tecnologia. Nel 1986 si è laureato all’Università di Princeton, con una specializzazione in Ingegneria Elettrica e Informatica. Subito dopo gli studi, ha lavorato a Wall Street nel settore tecnologico, fino ad approdare alla società finanziaria DE Shaw & Co., con sede a New York. È proprio lì che, nel 1992, ha conosciuto MacKenzie Tuttle, che sposerà l’anno seguente, nel 1993 — appena un anno prima di fondare Amazon.

A 30 anni, Bezos ha preso una decisione coraggiosa: lasciare il suo ben pagato lavoro per inseguire un’idea imprenditoriale legata a Internet. Nasce così Amazon, pensata inizialmente come una semplice libreria online. Il 15 maggio 1997 l’azienda debutta in Borsa, entrando nel Nasdaq con il simbolo AMZN. Il successo è rapido e costante: nel novembre 2005 l’azienda viene inclusa nell’indice S&P 500, sostituendo la storica AT&T.

Nel 1999 il settimanale Time l’ha nominato “Persona dell’anno”, riconoscendogli un ruolo chiave nella trasformazione dell’economia digitale. L’anno successivo, nel 2000, ha fondato Blue Origin, un’azienda spaziale che si occupa di sviluppare tecnologie per voli suborbitali e veicoli spaziali.

Poi nel 2007 Bezos ha lanciato il Kindle, un lettore di ebook che cambia il modo di leggere libri. In seguito nel 2011 arriva il Kindle Fire, un tablet pensato per competere con l’iPad di Apple.

Nel 2013, Bezos ha poi acquistato il Washington Post per 250 milioni di dollari in contanti, diventando il nuovo proprietario di uno dei giornali più importanti degli Stati Uniti, noto per le sue inchieste storiche come quella sullo scandalo Watergate.

Già nel 1998 aveva dimostrato grande lungimiranza investendo 250 mila dollari in Google. Quell’investimento gli frutterà oltre 3 milioni di azioni, che nel 2017 avevano raggiunto un valore complessivo di circa 3,1 miliardi di dollari.

Nel 2017, Jeff Bezos ha superato Bill Gates e diventa l’uomo più ricco del mondo, posizione che, secondo Forbes, ha mantenuto fino al 2021. Il 2 febbraio di quell’anno annuncia l’intenzione di lasciare il ruolo di CEO di Amazon. La transizione è avvenuta ufficialmente il 5 luglio 2021, quando Andy Jassy — già a capo di Amazon Web Services — ha preso le redini dell’azienda.

Il patrimonio di Jeff Bezos, stando a quanto ripreso da Forbes, nel 2025 dovrebbe corrispondere all’incirca a 223,5 miliardi USD.