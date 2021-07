1 Le parole di Ariadna Romero

La storia tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli è finita da diverso tempo, ma tra loro comunque è rimasto un bellissimo legame, sebbene l’ex gieffino si sia rifatto una vita accanto a Giulia Salemi. A dare ulteriore conferma di ciò è stata la modella nelle sue storie di Instagram. In modo molto elegante ha spiegato infatti che tra loro vi è un rapporto meraviglio e che sì, saranno presenti al compleanno di Leo.

Sul suo profilo Instagram Ariadna Romero ha aperto il box delle domande e ha dato la possibilità ai suoi fan di porgerle alcuni quesiti. Qualcuno ha chiesto all’ex di Pierpaolo Pretelli se lui e Giulia Salemi avranno modo di festeggiare tutti insieme il piccolo Leo. Con eleganza e molto diretta, Ariadna ha messo a tacere i malpensanti:

«Eccomi ragazzi. Scusatemi per lo sfogo ma queste domande mi fanno molto ridere. Secondo voi un angioletto che compie quattro anni deve per forza privarsi della presenza di sua madre, che ne ha una, o di suo papà, che ne ha uno? Anche con la nuova compagna com’è giusto che sia, tra l’altro è anche una mia amica, l’ho sempre detto».

E ancora Ariadna Romero ha ribattuto in modo piuttosto schietto: «Qua le guerre le fate voi. Non c’è nessun problema, siamo tutti d’amore e d’accordo. Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli». Più chiaro di così!

Le parole di Ariadna Romero su Pierpaolo e Giulia. pic.twitter.com/LbSZulrmV4 — disagiotv (@disagio_tv) July 3, 2021

Il punto di vista di Ariadna Romero è stato molto apprezzato dai fan dei Prelemi, che si sono complimentati con lei sui social per questa bella risposta.

Di recente Ariadna, tra l’altro, ha messo a tacere anche i vari rumor sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “No, non sarò al Grande Fratello Vip. La gente moltissime volte parla per dare fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno ai casting, non ci sono quest’anno”.

Ma tornando al rapporto di Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, a parlare di questo alcuni mesi fa è stata l’influencer…