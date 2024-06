Fan si accampano davanti l’Auditorium un giorno prima del suo concerto: Ariete porta la colazione per tutti

Social

Andrea Sanna | 19 Giugno 2024

I suoi fan si sono accampati fuori per il suo concerto all’Auditorium, Ariete porta la colazione per tutti loro!

All’Auditorium Parco della Musica di Roma sono stati davvero tanti i fan accorsi per Ariete. Accampati fuori in attesa di accaparrarsi il miglior posto, sono stati sorpresi dalla cantante che ha deciso di portargli delle paste per fare colazione!

Ariete porta la colazione ai fan

I cantanti nel corso della loro carriera riescono a instaurare un rapporto speciale con i propri fan. Pensiamo per esempio a Laura Pausini quando ha realizzato il suo 50esimo compleanno insieme al suo fanclub oppure a Mahmood ed Elisa, giusto per citarne alcuni. Ma questo lo sa bene anche Ariete (pseudonimo di Arianna Del Giaccio), che con il pubblico ha creato un legame davvero molto stretto.

L’artista spesso ne condivide contenuti sui social, realizza dirette per trascorrere del tempo con loro e rispondere alle loro curiosità e compie anche gesti carini, di certo non scontati. Come quello avvenuto nelle scorse ore, quando ha deciso di sorprendere chi la segue. Molti di loro erano “accampati” fuori dall’Auditorium Parco della Musica per fare la cosiddetta ‘fila’ e accaparrarsi la prima fila. Ed erano davvero in tantissimi! Nonostante il sole cocente e giornate particolarmente roventi sulla penisola e su Roma, il pubblico di Ariete si è mostrato più fedele che mai.

Ariete a questo punto non ha potuto proprio farne a meno e ha pensato bene di fare un pensiero molto bello per il suo pubblico, presentandosi da loro con delle paste per fare la colazione. Azione questa che non è passata inosservata ed è stata registrata da numerosi fan presenti, che hanno immortalato il momento.

Storia Instagram di Ariete che porta la colazione ai fan

Il video di Ariete è diventato virale sui social ed è stato condiviso dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram, tra le storie. L’artista si è detta anche molto emozionata per questo calore da parte dei fan. E nonostante sia ormai piuttosto conosciuta non sembra ancora abituarsi all’idea che possano esserci così tante persone a supportarla con così tanto affetto.