Vi mancano i Cuccalo? Anche a Lorella! La prof ha pubblicato una serie di foto inedite con il collega

Social

Andrea Sanna | 19 Giugno 2024

Amici 23

Su Instagram Lorella Cuccarini posta alcune immagini in compagnia di Emanuel Lo, tratte dal backstage di Amici 23. Un modo come un altro da parte della showgirl di ricordare la recente esperienza vissuta nel talent con il suo collega.

Le foto Lorella Cuccarini e le foto con Emanuel Lo

Amici 23 si è ormai concluso e le emozioni sono ancora molto vive nei ragazzi, occupati tra instore e altri impegni lavorativi. Pensiamo per esempio a tre di loro che ritroveremo nel cast ufficiale di Battiti Live. E di questo non possono che esserne orgogliosi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

LEGGI ANCHE: “I cani non sono oggetti”, Fedez prende un nuovo cane e un hater lo attacca: la replica

Questo perché oltre alla vittoria di Sarah, pupilla della coach di canto, tutti gli altri comunque stanno mostrando il loro valore in queste settimane post talent. In ogni caso Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno voluto rivivere sui social alcune delle emozioni del backstage. Per questo la showgirl ha condiviso sul proprio profilo delle foto in compagnia del suo collega, dove si mostrano sempre molto complici e uniti.

“Ad un mese esatto dalla finale di Amici, qualche ‘sfumatura’ dei CuccaLo”, si legge sul profilo Instagram di Lorella Cuccarini. Di tutta risposta Emanuel Lo ha commentato: “Lori”. A dimostrazione di quanto il loro rapporto sia davvero molto speciale e fatto di bei momenti.

Ed ecco qui altre foto postate da Lorella Cuccarini su Instagram. In ognuna di essa mostrano degli outfit sempre sofisticati e molto ricercati.

Foto Instagram – Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

I fan non hanno potuto che ribadire la bellezza del loro rapporto e si augurano ora che entrambi possano tornare a ricoprire il ruolo di giudici di Amici 24 a settembre. Con molta probabilità, salvo colpi di scena e gossip che circolano sul web, dovrebbero esserci sia Lorella che Emanuel Lo. I due sono già pronti a scovare nuovi talenti!