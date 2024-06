Gianni Sperti accolto come una star! Arrivo in elicottero in discoteca (e non mancano critiche)

Social

Andrea Sanna | 19 Giugno 2024

Uomini e donne

Arrivo in elicottero in discoteca per Gianni Sperti! L’opinionista è stato accolto come una vera star, ma non sono mancate diverse critiche per quanto accaduto.

Gianni Sperti accolto come una star!

Tra le tante news delle ultime ore è diventata virale sui social una che riguarda Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne ha ricevuto un’accoglienza da grande star in una discoteca. Il fatto risale a pochi giorni fa, ma solo ora se ne parla con grande insistenza.

In occasione dell’evento nel locale Toma Beach, Gianni Sperti è arrivato a bordo del mezzo. Ha indossato dei pantaloni neri, un gilet beige e degli occhiali da sole. Un look sicuramente comodo, ma comunque elegante.

Una volta sceso dall’elicottero, Gianni Sperti è stato accompagnato all’interno della struttura da tre uomini vestiti in maniera molto elegante. Insomma un’arrivo da vero divo di Hollywood.

Come mostrato dal video sottostante, si sono presentati donne, ma anche giovani ragazzi e dei bambini. Dopo aver salutato tutti, l’opinionista del del dating show ha avuto modo dunque di raggiungere il posto dove avrebbe trascorso la serata. Sul web non sono mancati messaggi d’affetto da parte di chi conosce Gianni Sperti e lo segue da tempo e di chi, invece, ha avuto la possibilità di avvicinarsi a lui proprio in questa occasione.

Tanti messaggi di stima, ma non sono mancati anche commenti ironici e alcune critiche da parte di chi ha assistito alla scena. Proprio l’ingresso trionfale ha fatto discutere alcuni di loro, che si sono lasciati andare, sottolineando come l’arrivo di Gianni Sperti sia stato un po’ sopra le righe il tutto.

A differenza di altre occasioni, però, Gianni Sperti non ha commentato chi ha avuto da ridire, ma ha semplicemente ringraziato il locale che l’ha accolto così come chi ha organizzato la serata. Nulla di più. Vedremo però se deciderà di fare qualche dichiarazione per placare gli hater!