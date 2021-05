Arisa rivela con quale cantante di Amici 20 le piacerebbe duettare

1 La rivelazione di Arisa

Senza dubbio una delle rivelazioni della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata Arisa. Come sappiamo infatti l’amatissima cantante per la prima volta è arrivata all’interno del talent show in qualità di insegnante di canto, e con i suoi modi di fare e la sua simpatia, ha convinto a pieno il pubblico. Naturalmente in tanti si chiedono già se Rosalba tornerà anche per la prossima edizione del programma, che come sappiamo partirà in autunno. Tuttavia al momento, proprio come hanno già svelato Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, non è ancora ben chiaro chi verrà riconfermato.

Nel mentre in queste ore proprio Arisa ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, per trascorrere un po’ di tempo in compagnia del suo pubblico. Ad un tratto un utente ha chiesto alla cantante con quale dei ragazzi di Amici 20 le piacerebbe duettare e a quel punto non è mancata la risposta di Rosalba. La Pippa ha infatti annunciato che vorrebbe realizzare una collaborazione con Raffaele Renda, che come sappiamo è stato un suo allievo negli ultimi mesi. Proprio l’artista, ha difeso a spada tratta il suo alunno da tutte le critiche, riconoscendo in lui un talento innato. Queste le dichiarazioni di Rosalba in merito:

“Con chi mi piacerebbe duettare dei ragazzi di Amici? Secondo te con chi vorrei duettare io? Con l’amore mio, con Raffaele. Sarebbe un bel sentire. Raffaele è bravissimo”.

Che dunque a breve si realizzi questo atteso duetto tra Arisa e Raffaele Renda? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole del cantante di Amici 20 sulla sua insegnante.