Arisa alla conduzione di un One Woman Show sulla Rai

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Ottobre 2023

Il nuovo programma di Arisa

Come ben sappiamo Arisa non è più una professoressa ad Amici, in quanto ha ceduto il suo posto ad Anna Pettinelli. Questo perché ha deciso di prendere un’altra strada. Secondo le indiscrezioni il motivo principale sarebbe stata la voglia di concentrarsi di più sulla sua musica, ma poi sono spuntate fuori anche altre motivazioni.

A quanto pare non la vedremo solamente a The Voice Kids Italia come giudice, ma pare stia preparando un nuovo progetto. Si tratterebbe di un One Woman Show che vedrà proprio lei alla conduzione. Si tratta di una indiscrezione rilasciata dal settimanale Oggi.

Sembra che sarà in programma per il 2024 anche se al momento non sarebbe stata scelta la rete Rai sul quale mandarlo in onda. Ovviamente è ancora presto per essere a conoscenza di tali dettagli. Sicuramente, se la voce dovesse rivelarsi corretta, si è ancora nelle prime fasi di lavorazione.

Comunque ricordiamo che tutti questi rumor vanno presi con le pinze. Bisognerà attendere maggiori informazioni nel momento in cui la dirigenza Rai oppure Arisa stessa forniranno altri dettagli. Questo, per adesso, è tutto ciò che abbiamo appreso in merito e quanto riporta anche il profilo Twitter Cinguetterai.

Del resto tutto potrebbe essere, in quanto la cantante è molto amata dal pubblico e sarà sempre più protagonista della Rai. di recente, per esempio, è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve ed è stato un successo. Tra i vari argomenti affrontati anche le scuse a Simona Ventura per quanto accaduto a X Factor anni fa:

Vi piacerebbe vedere il One Woman Show di Arisa? fatecelo sapere con un commento e non perdetevi tante altre news.