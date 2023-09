Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Belve

Il momento più basso di Arisa

Arisa, insieme a Stefano De Martino e Fabrizio Corona, è stata ospite della prima puntata di Belve e tra i tanti argomenti trattati ha rivelato ovviamente quale belva si sente: “Ci ho pensato ne ho diverse, tipo il pipistrello o la gallina“.

In seguito ha anche commentato la sua infanzia e la sua vita in famiglia: “La mia prima storia d’amore l’ho avuta a 19 anni“. Poi con Sanremo Giovani è arrivata al successo anche se ancora oggi non crede ancora di essere arrivata: “Devo ancora meritarmelo“.

Ciò che ha tenuto incollato il pubblico allo schermo, però, è quando ha parlato di X Factor. Il suo momento più basso è stato quando ha detto a Simona Ventura che “era falsa“.

Le vuole bene e non lo pensava davvero perché in quel momento la sua collega stava solo facendo il suo lavoro e non se lo meritava. Quello più alto, invece, la prima volta che ha cantato “La Notte“.

Nel caso in cui vi foste persi l’appuntamento con Belve potrete recuperare la puntata collegandovi alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay cliccando QUI. Potrete guardare anche gli spezzoni che più vi interessano di volta in volta. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.