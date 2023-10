Francesca Sorrentino tronista a Uomini e Donne? Ipotesi ancora aperta! Parla lei

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Ottobre 2023

Temptation Island Uomini e donne

Francesca Sorrentino ha rivelato ai suoi fan se approderà come tronista a Uomini e Donne

Le parole di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino è stata una delle protagoniste più amate di Temptation Island nel 2023. Dopo il falò di confronto ha deciso di uscire separata dal suo ormai ex fidanzato Manuel Maura. I due si sono lanciati varie frecciatine sui social nel corso del tempo e poi si sono rivisti a Uomini e Donne per un confronto.

Qui le è anche stato proposto di diventare una Tronista, ma secondo Maria De Filippi in quel momento non era ancora pronta. Francesca si è mostrata d’accordo perché deve prima trovare se stessa. Che sia quasi giunto il momento? A rivelarlo è proprio lei. Sul suo profilo Instagram ha risposto ai sui fan con un “vedremo“.

Poi ha dato risposte anche ad altre domande. Qualcuno le ha chiesto come ha fatto a riprendere in mano la sua vita dopo la delusione d’amore. Ecco che cosa ha detto Francesca Sorrentino:

“Una mattina mi sono svegliata stanca e ho capito che stavo perdendo del tempo prezioso. Mi sono data un valore e ho deciso di fare solo quello che mi fa stare bene oggi. Un e Down alternati ma sono serena.

Provo a essere spensierata, nonostante abbia veramente tante cose da sistemare e tanti pensieri”.

In questo periodo, infatti, Francesca Sorrentino ha ammesso di essere molto più felice ma che non si pente del passato perché l’ha aiutata a essere e ad arrivare dov’è oggi. E alla domanda relativa a una possibile amicizia con il suo ex Manuel ha risposto:

“Guarda, non so che dire. Forse con il tempo (tanto tempo) ci sta. Sarebbe una cosa matura. Maio sono rancorosissima, non faccio testo”.

Voi ci riuscireste? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.