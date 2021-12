1 Arisa e Vito stanno insieme?

Ballando con le Stelle ha incoronato come vincitori di questa edizione Arisa e Vito Coppola. In tanti, vista la grande complicità tra loro, si sono spesso chiesti se stanno o meno insieme e ci sia del tenero. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera una risposta della cantante ha acceso il gossip e destato alcuni sospetti. Parlando proprio del rapporto con il ballerino, l’artista ha confidato:

“C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Ma non solo, perché Arisa ha anche espresso grande soddisfazione per aver portato a casa la vittoria con Vito Coppola. Aveva timore di deluderlo, invece è riuscita a trionfare:

“È una grande soddisfazione quando ti premiano per qualcosa che non è il tuo lavoro. E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata. […] Merito dell’attività fisica. In generale, sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello”.

Nel corso dell’intervista sempre Arisa ha confidato anche quali sono stati i momenti più belli a Ballando, che cosa l’ha fatta arrabbiare e chi tra i suoi compagni meritava quanto lei la vittoria:

“Quando è venuto mio padre. Poi quando mi sono accorta che la relazione con Vito stava diventando intensa… e inaspettatamente la vittoria. […] Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna. […] Morgan, Bianca Gascoigne, Sabrina Salerno… ma erano tutti bravi”.

Le parole di Arisa su Vito Coppola hanno alimentato dunque i chiacchiericci! I due chiariranno le loro posizioni? A novembre a parlare di questo era stato proprio il ballerino a Novella 2000…