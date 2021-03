1 Gli outfit di Arisa a Sanremo 2021

È finalmente partito il Festival di Sanremo 2021 e l’emozione è alle stelle. Ancora una volta alla conduzione c’è Amadeus, che dopo il successo dello scorso anno è tornato alla guida della kermesse. Nel mentre poco fa abbiamo ascoltato la prima Big in gara, Arisa, che ha presentato la toccante Potevi Fare Di Più. Il pezzo anticipa il nuovo album di inediti della cantante ed è stato scritto da Gigi D’Alessio, che ha deciso di regalare questa bellissima ballad a Rosalba Pippa.

Nel mentre sia il pubblico da casa che gli utenti sul web sono rimasti colpiti dall’outfit dell’artista, che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Ma cosa ha deciso di indossare la Pippa per la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come ci svela Manuel Di Gioia, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2021, Arisa ha deciso di sfoggiare un completo Maison Margiela, il cui costo è al momento sconosciuto. La cantante inoltre ha scelto anche di indossare gioielli Cartier, che non sono passati inosservati.

Per la prima serata del Festival di Sanremo 2021 dunque l’outfit di Arisa ha convinto a pieno il pubblico. Ma come ci stupirà per le prossime serate Rosalba Pippa? Non resta che attendere per scoprirlo.