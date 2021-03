1 La collana di Arisa

Questa sera dopo ben 5 puntate intense si conclude il Festival di Sanremo 2021 e tra poco scopriremo chi sarà a vincere questa complessa e particolare edizione della kermesse musicale. A partecipare tra i 26 Big in gara come sappiamo c’è anche Arisa, che sul palco dell’Ariston ha presentato la bellissima Potevi Fare Di Più. Il brano, scritto da Gigi D’Alessio, anticipa il nuovo album di inediti della cantante, che verrà pubblicato nelle prossime settimane.

La canzone intanto ha già conquistato il cuore dei fan e dei telespettatori, e sono in molti a volere vedere la Pippa sul podio tra i finalisti. Solo poco fa nel mentre Rosalba si è esibita per l’ultima volta, e naturalmente al pubblico non sono sfuggiti alcuni dettagli del suo splendido outfit.

Per l’occasione infatti Arisa ha indossato una bellissima collana, che ha attirato subito l’attenzione del web. Ma di che marchio è quanto costa? Scopriamolo insieme. Come riportano gli utenti, si tratta di un collier di Cartier, il cui costo è di ben 99.000€! Ma non solo. Rosalba infatti ha anche sfoggiato uno stupendo anello, sempre firmato Cartier, dal valore di 11.900€.

La collana e l’anello indossati dalla cantante sul palco del Festival di Sanremo 2021 non sono certamente passati inosservati, ed hanno conquistato il cuore del pubblico. I fan nel mentre si chiedono se sarà la Pippa a vincere la kermesse. La professoressa di Amici riuscirà a spuntarla? Non resta che attendere per scoprirlo.