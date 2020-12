1 Maria De Filippi svela un retroscena inedito su Arisa: la cantante in passato è stata rifiutata ai casting di Amici. Ecco cosa è accaduto

È ufficialmente partito da qualche settimana Amici 20, e finalmente il pubblico sta prendendo familiarità con i nuovi volti del programma. Tra le new entry del cast dei professori di canto come sappiamo c’è anche Arisa, che per la prima volta si sta mettendo alla prova con questa nuovissima esperienza. Tra le alunne di Rosalba c’è anche Letizia Bertoldi, cantante lirica che tuttavia non ha convinto a pieno Rudy Zerbi. Proprio l’insegnante nel corso della puntata andata in onda oggi ha deciso di mettere in sfida la giovane artista.

Letizia tuttavia ha perso, ed è stata così eliminata dalla scuola. La Bertoldi in lacrime è stata così consolata dalla stessa Maria De Filippi, che a quel punto ha svelato un retroscena inedito proprio su Arisa. Stando alle parole della conduttrice, anni fa la Pippa avrebbe preso parte ai casting di Amici, venendo però subito rifiutata per via del suo aspetto estetico, non ritenuto, sempre come svela la De Filippi, non telegenico. Queste le dichiarazioni di Maria su Rosalba:

“La signora che ti ha dato il banco, tanti tanti anni fa, venne a fare i provini di Amici, e qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. Quindi a me lei non arrivò mai, perché aveva gli occhiali e quindi l’avevano giudicata non telegenica. Non le fecero manco superare la sbarra di Cinecittà. Ma non è che si è arresa perché non è entrata ad Amici, è andata avanti”.

Maria De Filippi racconta un aneddoto su Arisa. #Amici20 pic.twitter.com/KoWwbjH2uT — disagiotv (@disagio_tv) December 12, 2020

Naturalmente il retroscena sul rifiuto di Arisa ai casting di Amici non è passato inosservato, e il web sta già commentando l’accaduto. La Pippa nel mentre ha confermato il tutto, invitando Letizia a non arrendersi e a proseguire per la sua strada.