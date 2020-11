Chi è Letizia Bertoldi di Amici 20? Età, carriera e Instagram

Conosciamo tutto ciò che c’è da sapere su Letizia Bertoldi, cantante lirica di Amici 20: dall’età alla biografia, per passare alla carriera, la vita privata, il percorso nella scuola e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Letizia Bertoldi

Nome e Cognome: Letizia Bertoldi (in arte La Lirica)

Data di nascita: 12 settembre 2000

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantautore e musicista

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Letizia non ha figli

Tatuaggi: Letizia non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @letiziabertoldi

Letizia Bertoldi età, altezza e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia di Letizia Bertoldi, cantante di Amici 20.

La giovane artista è nata a Bologna il 12 settembre 2000, sotto il segno della Vergine. La sua età dunque è di 20 anni. Non conosciamo invece altezza e peso.

L’alunna di Amici 20 ha un nome d’arte: si fa chiamare infatti La Lirica.

Tra le altre curiosità sulla sua biografia sappiamo che è da sempre appassionata di musica, da quando aveva appena 7 anni, come vedremo in seguito nel paragrafo dedicato alla sua carriera.

Parliamo ora della vita privata di Letizia Bertoldi…

Vita privata: fidanzato

Della vita privata di Letizia Bertoldi, purtroppo, non si conosce praticamente nulla.

Non sappiamo se La Lirica abbia o meno un fidanzato, sebbene sui social qualche foto sospetta, pubblicata in passato, potrebbe lasciarlo pensare.

Al momento crediamo quindi sia single. Appena ci saranno notizie certe vi informeremo.

Dove seguire Letizia Bertoldi: Instagram è social

C’è modo di seguire Letizia Bertoldi sui social. La Lirica infatti ha un profilo ufficiale su Instagram, dove condivide con i propri follower non solo la passione per la musica, ma anche tantissimi momenti di vita privata, in compagnia di familiari e amici.

Da quel che vediamo la giovane soprano ama il mare, i tramonti, viaggiare.

Cosa conosciamo invece della carriera di Letizia?

La carriera

Aveva appena 7 anni Letizia Bertoldi quando si è avvicinata al mondo della musica. La soprano ha iniziato a studiare il flauto traverso presso L Bernstein (scuola di musica) a San Giovanni in Persiceto.

Seguita fin da subito da ottimi insegnanti, Letizia ha avuto il piacere di esibirsi e farsi conoscere al pubblico. All’età di 12 anni ha iniziato a studiare canto lirico e successivamente si è concentrata sul perfezionarsi presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara.

Tra l’altro Letizia Bertoldi ha conseguito il diploma presso il Liceo linguistico G. Cevolani a Bologna e poco dopo si è iscritta alla facoltà di Antropologia presso l’Università di Bologna.

Al momento, come riportato da Chiècosa, studia con Patrizia Orciani, vocal coach di Opera Studio School. Qui sta perfezionando la sua tecnica sul canto lirico.

Talento strepitoso, nonostante sia giovanissima, Letizia Bertoldi è un soprano e si è esibita già in diversi teatri d’Italia.

Tra le sue esibizioni prima dell’ingresso ad Amici il Rigoletto presso il teatro Giglio di Lucca. Delle altre performance, invece, Le nozze di Figaro durante il Festival del Friuli Venezia Giulia.

Letizia al momento fa parte dell’agenzia Atelier Musicale dal 2018.

Letizia Bertoldi ad Amici 20

Dopo la fortunata esperienza di Alberto Urso nell’edizione numero 18, anche ad Amici 20 ritroviamo la lirica. Letizia Bertoldi infatti è riuscita ad ottenere finalmente il tanto banco sperato. Chi ci sarà insieme a lei? Ecco tutti gli altri protagonisti…

I concorrenti di Amici 20

Per un totale di 15 concorrenti , il giorno 14 novembre si è formata la classe di Amici 20. Le categorie anche stavolta sono due: canto e ballo.

Rispetto agli altri sono state eliminate le gare a squadre. Ciò dunque crederà sicuramente più competizione in questa fase del programma. Da capire, poi, se si seguirà questa linea anche durante il Serale.

Quindi ogni cantante e ballerino avrà modo di concentrarsi a pieno su se stesso e sul proprio percorso nella scuola. L’obiettivo è quello di conquistare la maglia del Serale, non prima però di aver superato i vari step e test di sbarramento. Come se la caveranno?

Ma andiamo a conoscere insieme tutti i cantanti e i ballerini in gara…

Cantanti

10 sono i cantanti di questa edizione di Amici 20. Vediamo l’elenco completo di tutti i protagonisti pronti a conquistare pubblico e giuria:

Ballerini

Passiamo ora ai ballerini di Amici 20. Al momento in minoranza, sono solo 5, ecco tutti i protagonisti:

Adesso che conosciamo tutti i protagonisti dell’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi, ecco i professori…

I professori di Amici 20

Tra le tantissime novità di questa edizione di Amici 20 c’è senza dubbio la scelta del cast, oltre che di alcune regole. Dopo l’addio di Andrea Muller tra i professionisti, anche degli insegnanti hanno deciso di lasciare il loro posto. Parliamo di Timor Steffens per il ballo e Stash dei The Kolors per il canto.

Maria De Filippi oltre ad alcune riconferme, ha arruolato anche delle new entry di spessore. Partiamo dai docenti di canto:



Mentre invece per il ballo abbiamo:

Il percorso di Letizia Bertoldi di Amici 20

Letizia Bertoldi di Amici 20 ha conquistato giudici e telespettatori. La sua possente voce non è passata inosservata.

Si è esibita sulle note di La Regina della Notte (da Il Flauto Magico di Mozart).

Arisa sempre molto diretta ha commentato con un: “Godo. Le do un banco grosso così”. C’è da dire però che anche gli altri giudici sono parsi piuttosto soddisfatti. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono complimentati con lei e hanno poggiato l’idea di far conoscere meglio la musica lirica ai più giovani.

Chissà che Letizia Bertoldi non possa ripetere lo stesso percorso di Alberto Urso! Noi glielo auguriamo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.