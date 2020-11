Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram

1 Chi è Arisa

Nome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte Arisa)

Data di nascita: 20 agosto 1982

Luogo di Nascita: Genova

Età: 38 anni

Altezza: 1 metro e 61 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante

Fidanzato: Arisa è single

Figli: Non ha 4 figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @arisamusic