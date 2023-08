NEWS

Andrea Sanna | 31 Agosto 2023

The Voice Kids: Arisa rischia?

Pochi giorni fa Arisa ha pubblicato sui suoi social network delle foto che la ritraggono senza veli. A corredo di queste immagini una didascalia in cui spiega di essere alla ricerca di un marito. Il web si è letteralmente spaccato in due (tra chi ci ha scherzato su come Malgioglio e chi le ha riservato critiche feroci). Secondo Dagospia la Rai non avrebbe gradito troppo.

Questo perché Arisa dopo aver lasciato Amici di Maria De Filippi sbarcherà a The Voice Kids come giudice. Giuseppe Candela nella rubrica A lume di Candela, fa sapere però che le sue “immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle”. Il tutto, secondo il portale, a causa di una “logica di contesto”. Tra due mesi, infatti, Rosalba Pippa (questo il nome della cantante all’anagrafe) avrà a che fare con dei “pargoli canterini” nel programma condotto da Antonella Clerici.

Ma Dagospia al contempo rassicura che Arisa resterà comunque al suo posto. Nelle scorse settimane per giunta le quotazioni della cantante erano persino in crescita per una possibile presenza in giuria a The Voice Senior, prevista dopo il Festival di Sanremo.

Sempre riguardo a questa indiscrezione però il portale web diretto da Roberto D’Agostino fa sapere che i Ricci e Poveri potrebbero dire addio all’amatissimo talent show perché impegnati con dei concerti all’estero: “La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte…”

In ogni caso, foto o non foto, la presenza della cantante a The Voice Kids è comunque confermata.