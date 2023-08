NEWS

Andrea Sanna | 31 Agosto 2023

Grande Fratello

Al Grande Fratello anche Federico Rossi?

Sta per iniziare la nuova stagione televisiva che, tra le tante cose, porterà sul piccolo schermo anche la nuova edizione del Grande Fratello. Notizia delle ultime ore è la papabile presenza di Federico Rossi.

Secondo i rumor forniti da Dagospia il cantante, che in passato ha fatto parte del duo Benji e Fede, è prossimo a essere tra gli ufficializzati del reality show di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione di cui vi stiamo parlando è Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela. Ecco quanto si apprende:

“La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”

Quindi, se così dovesse essere, Federico Rossi potrebbe addirittura entrare il corsa e non da subito come invece avverrà per altri. Prendiamo l’esempio di Alex Schwazer che, a oggi, è l’unico concorrente ufficializzato per la nuova edizione del Grande Fratello. Staremo a vedere. Al momento il cantante non ha commentato il pettegolezzo. Attendiamo news.

Il nuovo singolo del cantante

In attesa di capire quanto ci sia di vero su questo rumor che vedrebbe Federico Rossi vicino al Grande Fratello, il cantante è concentrato sulla sua musica. Di recente ha annunciato il nuovo singolo, Fiore Sulla Luna. L’uscita è prevista per domani 1 settembre.

All’interno del brano c’è un messaggio importante, ovvero quello di non smettere mai di sognare e spingersi oltre i propri limiti, senza paura. E avere la forza di immaginare una realtà migliore di quella vissuta.

Come riporta Radio Subasio, Federico Rossi a riguardo ha raccontato:

“Come il fiore improbabile che sboccia sulla luna, spesso possiamo realizzare molto di più di quanto crediamo, semplicemente abbracciando chi siamo e avventurandoci con coraggio. La potenza dell’immaginazione ci guida verso orizzonti inaspettati“.