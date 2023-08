NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Arisa

Così come Arisa anche Cristiano Malgioglio cerca marito: “Cerco un uomo che ami il mio ciuffo”. Il post ironico

Il post ironico di Cristiano Malgioglio

Il post di Arisa nella giornata di ieri in cui ironicamente chiede se c’è un uomo pronto a conquistarla, ha fatto il giro del web. In tanti ci hanno scherzato su e persino Cristiano Malgioglio è intervenuto, a modo suo. Pungente e scherzoso il paroliere ha fatto la sua mossa. In che modo?

Il giudice di Tale e Quale Show ha pubblicato un simpatico post su Instagram. A corredo di una foto in cui indossa un abito dalle tinte rossonere e i suoi immancabili occhiali da sole neri, ha postato un preciso messaggio. Nel testo Cristiano Malgioglio spiega di essere “alla disperata ricerca” di un marito, svelando poi le caratteristiche che cerca nella persona ideale. Un po’ come fatto da Arisa ieri per intenderci.

Anche il cantante, così come la sua collega, ha dettato però delle precise condizioni e dei punti che non potrebbe di certo accettare: “Vietato russare e sono esclusi perditempo”. Ecco nel dettaglio la didascalia scelta da Cristiano Malgioglio in questa simpatica proposta:

“Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo”. Già da queste prime righe è impossibile non sorridere. Malgioglio però ha puntato in altro e aggiunto dei punti che l’uomo in questione dovrebbe seguire alla lettera:

“Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa , solare, gioiosa smaniosa. Simpatica perfetta e un po ‘ rompi….. Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo”.

Insomma Cristiano Malgioglio ha messo nero su bianco le sue intenzioni. Riuscirà a trovare anche lui la persona giusta, esattamente come la collega Arisa? Staremo a vedere! Intanto il post ha fatto il pieno di like e commenti!