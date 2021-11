Nel corso della puntata di sabato 27 novembre 2021 di Ballando con le stelle abbiamo visto Arisa esibirsi ancora una volta con Vito Coppola. Questa volte sulle note di Acqua e Sale di Adriano Celentano e Mina. Un’esibizione che ha colpito molto il pubblico e che si è conclusa, ancora una volta, con un bacio tra i due, anche se forse un po’ meno passionale rispetto al precedente. Fatto sta che la cantante al termine ha risposto a una proposta di Rocco Siffredi. Ma partiamo dal principio.

Come riporta anche il sito Biccy, Rocco Siffredi ha qualche tempo fa rilasciato un’intervista con MOW Magazine. Ha annunciato, infatti, che vorrebbe fare un film con la performer. Proprio lei, infatti, durante la promozione del suo nuovo album, aveva dichiarato che non le dispiacerebbe fare qualcosa di non troppo spinto se le venisse proposto. Queste, perciò, le dichiarazioni dell’attore a luci rosse:

Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto “soft” ho esclamato: “Che peccato!”. Perché se volesse fare solo una cosa “soft”, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori. Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sensuale a livelli surreali e, a prescindere dal mio gusto personale, te lo dico perché non hai idea di quanti personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti infoiati. Mi scrivono: “Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero!”. Ovviamente piacerebbe loro vederla con me.