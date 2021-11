Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le stelle 2021 gli spettatori hanno potuto vedere qualcosa che li ha decisamente colpiti. Stiamo parlando del bacio sulle labbra tra Vito Coppola e Arisa. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere chiaramente il momento che ha avuto luogo durante la loro performance sulle note di Dirty Dancing. Il bacio, a quanto pare, è stato del tutto spontaneo e lo ha rivelato la cantante stessa dopo un po’ di esitazione:

Come abbiamo trovato la sintonia fra noi? Non posso dirlo. C’è stato un fuori programma. Non era programmato! Ma è stato bellissimo perché siamo entrati in una relazione molto profonda e intima. Io non ho mai relazioni così intime con persone senza starci insieme. Mi sconvolge, ma mi aiuta perché anche in futuro avrò situazioni così intime senza stare per forza insieme alla gente.