Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Stefano De Martino

Stefano De Martino ha mai tradito?

Tra le rivelazioni che Stefano De Martino ha fatto a Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve troviamo anche quella che riguarda la chirurgia estetica, con la quale ha rivelato di avere un buon rapporto. Tuttavia non ha voluto dire ciò che si è rifatto, ma ha fatto il vago facendo divertire il pubblico e la conduttrice.

In seguito si è passati alla sfera sentimentale. La Fagnani ha colto l’occasione per parlare della sua relazione con Belen e le sue ex in generale. Gli ha chiesto se ha mai tradito e l’ex ballerino ha ammesso che gli è capito, in particolare verso la fine di una relazione:

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Se sono un po’… Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusività dei rapporti. Gli uomini che hanno un’amante non li ho mai capiti. Molto faticoso. Se sono traditore? No, ma mi è capitato di tradire verso la fine dei rapporti. Lì capisci che qualcosa non va più”.

Stefano De Martino ha anche rivelato di non sapere se al momento, in maniera scherzosa, è divorziato oppure no: “Non ho capito se ho divorziato. Secondo lei no? Toccherà divorziare. Anche dispendiosa come cosa. Ora il mio stato civile non lo so”.

Nel caso in cui vi foste persi l’appuntamento con Belve potrete recuperare la puntata collegandovi alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay cliccando QUI. Potrete guardare anche gli spezzoni che più vi interessano di volta in volta. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.