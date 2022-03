Le illazioni dell’ex di Arisa

Arisa e Vito Coppola a Domenica In

Si continua ancora a parlare della vita sentimentale di Arisa. La cantante dopo aver chiuso la relazione con Andrea Di Carlo sembra esseri di nuovo innamorata. Durante la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle aveva manifestato una particolare simpatia per il partner di ballo, Vito Coppola. Tra loro in tanti avevano notato una certa intesa, interrotta però dopo la vittoria del talent, almeno stando alle dichiarazioni di entrambi. Adesso tra loro sembra essere ritornato il sereno, complice anche la presenza dei due nel cast de Il Cantante Mascherato.

La scorsa settimana a Domenica In, Mara Venier curiosa ha chiesto conferme: “State o no insieme?”. Mentre la cantante ha risposto con secco “Io sono fidanzata con lui, lui no”, il ballerino è stato decisamente più diplomatico “Tra noi c’è tanto tanto affetto”. Entrambi dunque in un modo o nell’altro si sono espressi e hanno confermato di tenerci al loro legame. Il feeling è comunque innegabile. Domani Arisa e Vito Coppola torneranno in trasmissione per la simpatica rubrica che la conduttrice ha pensato per il programma.

Adesso a parlare è nuovamente l’ex di Arisa, Andrea Di Carlo. Visti i rumor lanciati da Oggi sulle presunte prove di convivenza tra l’artista e il danzatore (la notizia l’ha lanciata Alberto Dandolo) il manager ha colto la palla al balzo per dire la sua sull’ex fidanzata: “Gay morning moment. Sottotesto: Rosalba ‘mi sento fidanzata’. Eliana Michelazzo ‘mi sono sentita sposata’. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”. Ad accompagnare queste dichiarazioni Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, che proprio Arisa e Vito hanno interpretato la scorsa settimana a Domenica In.

Storia Instagram Andrea Di Carlo

Cosa avrà voluto dire con queste parole Andrea Di Carlo nei confronti di Arisa e Vito Coppola? Le interpretazioni possono essere molteplici, ma è sbagliato trarre affrettate conclusioni. Novella2000.it resta a disposizione dei diretti interessati nel caso volessero intervenire a riguardo e spiegare quelle che sono le loro posizioni.

