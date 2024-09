Sul proprio profilo Instagram Armando Incarnato, noto Cavaliere di Uomini e Donne, ha pubblicato il verbale di una sentenza per un reato dal quale è stato assolto.

La sentenza di Armando Incarnato

In queste ultime ore Armando Incarnato, storico Cavaliere di Uomini e Donne, ha pubblicato il verbale di una sentenza del Tribunale di Napoli. All’interno del documento si parla di un reato dal quale il personaggio televisivo è però stato assolto. Al momento non si conoscono i dettagli e di certo non ne aveva mai parlato prima pubblicamente e per tale ragione i fan si sono mostrati subito curiosi.

Armando ha voluto scrivere un pensiero a tutti coloro che lo seguono. Ha detto ai suoi follower di non mollare mai e di credere sempre nei propri ideali. Anche se questi non piacciono alle altre persone, infatti, contano solo la ricchezza d’animo e la sincerità:

“Un cuore buono merita una corona, una Regina e una piccola Principessa, non la prigione. Grazie a tutti per i messaggi in direct e grazie a te che hai sempre creduto in me, Domenico Avolio.

Per voi due invece un ‘ringraziamento speciale’ perché grazie a voi ho imparato ad amare incondizionatamente! Volevate rinchiudermi ma avevo la chiave”.

Ad oggi non sappiamo a chi si riferisca o quale sia “l’atto che non costituisce reato” dal quale è stato assolto. Vi terremo aggiornati, ma nel mentre i suoi fan non vedono l’ora di trovarlo di nuovo in studio a Uomini e Donne. Armando Incarnato, come rivelato dalle anticipazioni, avrà di nuovo un suo spazio nel parterre del Trono Over e sarà protagonista di una prima lita.

La data di partenza del dating show, nonostante tutti i rinvii è prevista per il 23 settembre 2024, come riportato anche da Lorenzo Pugnaloni. In caso di ulteriori cambiamenti nella programmazione non esiteremo ad aggiornarvi.