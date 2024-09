In queste ore è stata pubblicato il commento del critico televisivo Aldo Grasso per quanto riguarda la conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

La critica a Stefano De Martino

Stefano De Martino è da quasi due settimane il nuovo conduttore di Affari Tuoi e il suo esordio ha battuto anche il record precedente di Amadeus. Il pubblico sembra apprezzarlo molto e anche alcuni colleghi, come per esempio Antonella Clerici e Paolo Bonolis, hanno lodato il suo stile. Entrambi hanno affermato che debba farsi ancora un po’ le ossa e della stessa opinione sembra essere anche il critico televisivo Aldo Grasso.

In queste ore sul Corriere della Sera è stato pubblicato il commento in merito alla conduzione del giovane intrattenitore. In un primo momento ci si chiede come mai Affari Tuoi continua ad avere successo e perché gli ascolti premiano il game show. Dopo poi aver fatto un excursus sui precedenti presentatori al timone, dunque, si passa ad analizzare De Martino.

Il punto starebbe nel dare, così come hanno fatto Insinna e Amadeus, una personificazione a un format: “Ora tocca a De Martino le cui conduzioni sono sempre state all’insegna del voglio ma non posso“. Aldo Grasso spiega che quando si parla di una trasmissione ‘forte‘ come Affari Tuoi il conduttore “rischia di entrare a far parte del meccanismo e basta“.

A quanto pare, almeno per il momento, Stefano De Martino non avrebbe la giusta disinvoltura per questo game show. Nonostante questo, però, non abbiamo motivo di saltare a conclusione affrettate e il pubblico gli darà sicuramente il tempo di ingranare la giusta marcia. Avendo preso in mano da poco le redini del programma, infatti, ha ancora bisogno di ambientarsi e trovare il modo di sentirsi completamente a suo agio.

Voi che cosa ne pensate? Avete la stessa opinione di Aldo Grasso o ritenete che abbia già trovato il suo spazio?