1 La replica di Armando Incarnato

A Uomini e Donne è spesso al centro di polemiche legate ai suoi comportamenti nei confronti di cavalieri e dame, ma anche sui social Armando Incarnato è spesso motivo di lamentele. Spesso sui social gli utenti non mancano occasione di criticarlo o denigrarlo. Una situazione che, con il trascorrere del tempo, sta iniziando a seccare non poco il discusso volto del dating show.

Ma non solo anche recenti interviste o dichiarazioni sui social da parte di alcuni ex volti del programma pare abbiano infastidito non poco Armando Incarnato, il quale ha pensato bene di dire la sua. Con un post su Instagram, accompagnato da un suo scatto, il cavaliere ha espresso il suo disappunto. Queste le sue parole:

“Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo. Vergognatevi falliti del ca**o! Ps: ma chi ca**o siete!”, ha concluso piuttosto furioso.

Vedremo quali saranno le varie reazioni stavolta dopo questo sfogo. Intanto qualche fan ha supportato Armando Incarnando, mostrando la propria solidarietà.

Di recente sempre Armando Incarnato è finito nel mirino di un ex cavaliere del dating show, di cui si preannuncia un ritorno tra l’altro. Rivediamo cosa è accaduto…