Armando Incarnato lancia una frecciatina a Isabella Ricci?

Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Uomini e donne

Le parole di Armando Incarnato

In queste ore a lanciare una presunta frecciatina social a Isabella Ricci è stato Armando Incarnato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo solo il mese scorso, l’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, a un anno esatto dalle nozze. La coppia tuttavia non è entrata nei dettagli della rottura, e ancora oggi non sono ben chiare le ragioni della separazione. Pochi giorni fa però proprio Isabella ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha affermato:

“Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. […] È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”.

In queste ore così a rompere il silenzio per la prima volta è stato Armando Incarnato. Come tutti ricorderemo, proprio tra il Cavaliere e Isabella Ricci non c’è mai stata una grande simpatia e spesso i due sono arrivati a scontrarsi ferocemente. Amando così ha pubblicato sui suoi social un post che secondo i più sarebbe proprio una frecciatina a Isabella. Queste le sue parole in merito:

“Le coppie nate per interesse, sono destinate a uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensare che a dire di “qualcuno”, che non ne ha mai “azzeccata” una, avrei dovuto prendere esempio e imparare il significato della parola amore da qualcun altro! Che vergogna, solo i numeri non indovino”.

Le parole di Armando Incarnato hanno in breve fatto il giro del web, e in molti hanno ipotizzato che il post fosse proprio rivolto a Isabella Ricci.