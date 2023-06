NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2023

Uomini e donne

Divorzio per Isabella e Fabio di Uomini e Donne

Tanti i rumor di una possibile separazione emersi nel corso degli ultimi mesi sulla coppia del Trono Over di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ora a svelare come stanno realmente le cose è l’ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi con un comunicato.

Isabella non è entrata nel dettaglio e non ha spiegato le ragioni che l’hanno portata ad allontanare lei e Fabio, ma dal post manifesta comunque molta delusione. Lei stessa sembra quasi incredula nell’annunciare questa notizia:

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Con queste poche parole Isabella di Uomini e Donne ha fatto sapere della separazione da suo marito. Non ha aggiunto altro alle tante domande dei fan, che si sono subito riversati per capire cosa fosse successo. Se andiamo a sbirciare su Instagram compare appunto il comunicato ufficiale, che ha non poco spiazzato gli utenti.

A riportare la notizia, in ogni caso, è anche LorenzoPugnaloni.it, che appunto ha fatto sapere di come le cose per i due ex protagonisti di Uomini e Donne non siano andate come sperato.

La storia Instagram su Isabellae Fabio di Uomini e Donne

Ricordiamo peraltro che Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati appena un anno fa. Il 28 maggio 2022 per la precisione, con rito civile, a pochi mesi dalla conoscenza proprio a Uomini e Donne.

Sul finire del 2021 infatti avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione di Canale 5 e dare una svolta al proprio rapporto. Così sono arrivate le nozze e il trasferimento a Dubai, città dove avevano scelto di vivere. Dopo un anno però e tanti silenzi, la notizia della separazione.

I fan preoccupati già da tempo avevano notato di un’assenza dei due dai social e il non mostrarsi più insieme. Nelle ultime ore poi l’annuncio ufficiale dell’ex dama di Uomini e Donne.