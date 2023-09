Armando Incarnato passa alle vie legali: il cavaliere annuncia denunce

NEWS

Debora Parigi | 11 Settembre 2023

Uomini e donne

La denuncia di Armando Incarnato dopo le fake news sul suo conto

Per tutta l’estate e anche negli ultimi giorni si è parlato di Armando Incarnato, delle sue presunte storie d’amore e anche del suo destino legato a Uomini e donne. In questi mesi sono uscite segnalazioni sul suo conto tra nuovi amori e addio al programma della De Filippi. Lui si è sfogato solo una volta sui social, ma le notizie delle ultime settimane lo hanno portato a prendere dei provvedimenti.

Tutto è iniziato con l’inizio delle registrazioni di Uomini e donne a partire dalla fine di agosto dove lui non era presente. Dopo le prime due puntate si era pensato a un’assenza dovuta magari a ferie ancora in corso per lui. Ma anche la prima registrazione di settembre lo ha visto assente e quindi in tanti hanno pensato che davvero non faccia più parte del parterre quest’anno.

Sul web, però, è stato prima detto che la redazione lo avrebbe escluso per seguire le nuove direttive Mediaset riguardanti il trash e la maleducazione. Poi invece, dopo una foto pubblicata dalla sua ex Janet con la scritta “Buenos dias, curiosità: mai stata single“, è stato addirittura accusato di aver sempre avuto una relazione con lei. E in particolare a commentare tutto è stata l’ex dama Pamela Barretta che per il presunto addio a Uomini e donne aveva scritto: “Caro Armandino la ruota gira! Che gioia, grazie Pier Silvio! L’Italia ti ringrazierà!“. Mentre dopo il recente gossip ha sentenziato: “Dopo le storie di Amedeo Venza posso dire che il karma è arrivato! Sto volando, come vedete quando parlo non dico mai caz*ate!”.

Oggi quindi Armando Incarnato si è recato presso il Palazzo di Giustizia con il suo avvocato molto probabilmente per presentare una denuncia. “Prima che esce un’altra fake news e un altro articolo diffamatorio, vi dico che è tutto ok”, ha scritto sulla foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Sicuramente il cavaliere ha deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti di coloro che lo hanno ingiustamente accusato.