Armando Incarnato fidanzato anche durante Uomini e donne? Una frase social accende la polemica

Gossip

Debora Parigi | 9 Settembre 2023

Uomini e donne

Retroscena su Armando Incarnato fuori da Uomini e donne

Lunedì 11 settembre ripartirà la messa in onda di Uomini e donne e dalla fine di agosto ci sono state già alcune registrazioni delle puntate che vedremo in queste prime settimane. Tra discussioni varie, presentazioni dei nuovi tronisti e nuove conoscenze, dalle anticipazioni sono emerse due grandi assenze: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Di recente, parlando di Riccardo, è uscita la notizia che lo vedrebbe col cuore occupato. Il cavaliere è infatti stato avvistato con una donna per strada in atteggiamenti intimi: abbracci, mano nella mano, baci. Quindi non è tornato nel programma di Maria De Filippi perché avrebbe trovato l’amore lontano dalle telcamere. E per quanto riguarda Armando?

Anche nella registrazione di mercoledì non c’era e quindi ci si chiede il motivo. All’inizio si parlava del fatto che fosse stato “fatto fuori” dalla produzione di Uomini e donne per le nuove linee editoriali Mediaset che cercano meno trash in TV. A tal proposito era intervenuta anche l’ex dama Pamela Barretta che sui social aveva scritto: “Caro Armandino la ruota gira! Che gioia, grazie Pier Silvio! L’Italia ti ringrazierà!“.

Ma nelle ultime ore sono emersi nuovi indizi, riportati anche da Amedeo Venza. E cioè che Armando Incarnato e la sua ex Janet sarebbero di nuovo una coppia. L’ipotesi nasce dal fatto che lei ha pubblicato una storia in una casa che sembra quella di Armando. Ma è stata soprattutto la frase che accompagna lo scatto che ha acceso la polemica. “Buenos dias, curiosità: mai stata single“, ha scritto.

Subito è arrivato il commento di Pamela: “Dopo le storie di Amedeo Venza posso dire che il karma è arrivato! Sto volando, come vedete quando parlo non dico mai caz*ate!”. Ma in generale gli utenti vedono in questa frase quello che tanti avevano segnalato negli anni e cioè che Armando e Janet sono sempre stati una coppia anche mentre lui era nel parterre di Uomini e donne. Vedremo se l’ex cavaliere risponderà a questo gossip.