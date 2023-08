NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Uomini e donne

Lo sfogo di Armando Incarnato

Tra pochi giorni ricominceranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Al momento non sappiamo chi saranno i protagonisti del Trono Classico e nel frattempo ci si interroga sui Cavalieri e sulle Dame del Trono Over. Stando alle ultime indiscrezioni a non tornare sarebbero Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Se il primo non ha ancora rivelato nulla, il secondo si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social.

Prima di tutto ha affermato che le pagine di gossip lo hanno stufato con le notizie false create solamente per fare visualizzazioni e basta. Tutto quello che hanno scritto sul suo conto non hanno fondamenta e lui starà in vacanza per tutto il tempo che desidererà:

“Avete stancato, voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta. Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando”.

Il discorso di Armando Incarnato continua chiedendo di fare attenzione a ciò che si scrive. Questo perché a causa di tutto ciò “una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata nei miei confronti“. Il Cavaliere di Uomini e Donne, quindi, conclude lo sfogo con:

“Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno. E a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno”.

Questa potrebbe essere una conferma del suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi. Staremo a vedere. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.