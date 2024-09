Ieri sera, 2 settembre 2024, è andata in onda la prima puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino e tutto il pubblico è curioso di conoscere gli ascolti TV registrati. Ecco quanto ha totalizzato nella fascia dell’Access Prime Time.

Boom di ascolti per Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino, dopo una lunga attesa, ha debuttato con la prima puntata di Affari Tuoi il 2 settembre 2024 e gli ascolti sembrerebbero averlo premiato. Il conduttore si è detto molto agitato nei giorni scorsi e di certo non ha mai fatto mistero del fatto che sarebbe andato a prendere il posto di colui che ha riportato in auge il programma.

Insomma, un peso non da poco da portare sulle spalle, ma possiamo affermare con certezza che se l’è cavata molto bene. A riprova di quanto stiamo dicendo ci sono gli ascolti TV che, secondo quanto riporta anche il profilo Twitter CinguettaRai, hanno raggiunto 4.4 milioni di telespettatori e il 25% di share.

Questi agli ascolti TV della prima puntata di Affari Tuoi, in onda il 2 settembre 2024, con la conduzione di Stefano De Martino. Viene anche fatto notare come abbia superato il debutto dello scorso anno di Amadeus. Quest’ultimo, che ormai è passato al NOVE, aveva aperto la sua stagione televisiva con 3.387.000 milioni di telespettatori e uno share del 20,6%. Ciò significa che De Martino ha segnato 1.150.000 spettatori in più e ha incrementato lo share di 8 punti.

Dopo questo risultato da applausi non ci resta che attendere come proseguiranno le puntate di Affari Tuoi nei prossimi mesi. La strada è lunga e solo con il tempo capiremo meglio se Stefano De Martino riuscirà a mantenersi su questi risultati. Ovviamente tutta la redazione di Novella 2000 fa il tifo per lui e gli augura un grosso in bocca al lupo!