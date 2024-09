Stefano De Martino, durante la sua prima puntata di Affari Tuoi, non ha salutato Amadeus e per tale ragione è nata una polemica. Ecco tutto quello che è successo durante la serata e il video in cui lo cita in un secondo momento.

Il mancato saluto di Stefano De Martino ad Amadeus

Ieri sera Stefano De Martino ha debuttato alla conduzione di Affari Tuoi dopo il trasferimento di Amadeus sul NOVE. Sul web ha riscosso tantissimo successo e sembra che il presentatore sia davvero amato dal pubblico, anche se al TG1 aveva rivelato di essere un po’ teso:

“Mi sono allenato tutta l’estate. Anzi, non vedo l’ora di debuttare perché è stata un’estate lunghissima dall’attesa snervante. Sono molto entusiasta, non vedo l’ora di cominciare e di fare compagnia ai nostri telespettatori tutte le sere.”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni rivela il mistero dietro il suo nuovo tatuaggio

Tuttavia, durante la puntata lo abbiamo visto molto sciolto e di sicuro farà molta strada. Però sui social non sono mancate delle critiche, come per esempio quella relativa alla mancata menzione di Amadeus per tutta la serata. Ma è davvero così? Come vediamo dal video qui sotto le cose sono andate in maniera diversa, in quanto a un certo punto Stefano De Martino ha pronunciato una frase ormai famosa del collega: “Come direbbe il buon Amadeus ‘soldi sicuri’“.

I twittaroli: “Non ha mai citato Amadeus, gli avranno sicuramente imposto dall’alto di non nominare Ama… che ingrato!”



Sempre Stefano De Martino alla prima puntata di #AffariTuoi: https://t.co/vhmGoVEoSf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 2, 2024

LEGGI ANCHE: Boom di ascolti per il debutto di Stefano De Martino ad Affari Tuoi (che supera addirittura Amadeus)

Il web si è comunque lamentato a causa del mancato saluto in apertura, così come un pensiero relativo al passaggio di testimone. Ad ogni modo Stefano ha confidato, in una precedente intervista, di aver sentito il collega al telefono e quest’ultimo gli ha dato alcuni consigli:

“Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi.

Amadeus ha lasciato Stasera tutto è possibile per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: ‘Vedrai che ti divertirai’”.

Non ci rimane che augura buona fortuna a Stefano De Martino per il futuro luminoso che gli si sta presentando davanti!