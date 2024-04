Spettacolo

9 Aprile 2024

Andiamo a scoprire gli ascolti della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 andata in onda lunedì 8 aprile 2024

Questa mattina sono stati rivelati gli ascolti che ha ottenuto L’Isola dei Famosi 2024 a seguito della prima puntata di lunedì 8 aprile.

Gli ascolti de L’Isola dei Famosi 2024

Ieri sera, lunedì 8 aprile 2024, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria e molti utenti del web sono curiosi di conoscere gli ascolti TV del programma. Prima di parlarne, però, dobbiamo fare una carrellata dei risultati di tutte le edizioni, in questo modo potremo fare un paragone più accurato.

1° edizione: 4 324 000 spettatori e share del 20.84%

spettatori e share del 2° edizione: 5.200.000 spettatori e share del 25.43%

spettatori e share del 3° edizione: 5.667.000 spettatori e share del 28,31%

spettatori e share del 4° edizione: 4.489.000 spettatori e share del 24.42%

spettatori e share del 5° edizione: 5.073.000 spettatori e share del 24.11%

spettatori e share del 6° edizione: 3.894.000 spettatori e share del 19,09%

spettatori e share del 7° edizione: 4.171.000 spettatori e share del 19.53%

spettatori e share del 8° edizione: 3.101.000 spettatori e share del 12.36%

spettatori e share del 9° edizione: 3.311.000 spettatori e share del 13.43%

spettatori e share del 10° edizione: 5.534.000 spettatori e share del 26.87%

In tutto, ad oggi, sono state realizzate 17 edizione (la corrente è la numero diciotto) e stando a quanto riportano i dati Auditel delle prime puntate possiamo notare che quella andata meglio in termini di share è la terza. Se invece vogliamo valutare al negativo, purtroppo, L’Isola condotta nel 2023 da Ilary Blasi è quella che ha ottenuto il risultato più basso in termini di telespettatori, ma è stata l’ottava a ottenere lo share minore.

11° edizione: 4.430.000 spettatori e share del 23.44%

spettatori e share del 12° edizione: 4.151.000 spettatori e share del 21.95%

spettatori e share del 13° edizione: 4.565.000 spettatori e share del 25.46%

spettatori e share del 14° edizione: 3.062.000 spettatori e share del 18.27%

spettatori e share del 15° edizione: 3.602.000 spettatori e share del 21.68%

spettatori e share del 16° edizione: 3.236.000 spettatori e share del 23.26%

spettatori e share del 17° edizione: 2.919.000 spettatori e share del 23.33%

Ma quali sono gli ascolti della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, in onda lunedì 8 aprile? Stando a quanto riporta anche il sito Davide Maggio Vladimir Luxuria ha raggiunto 2.602.000 spettatori con uno share del 19,99%.

In termini di spettatori ha superato i due milioni e mezzo, mentre è nella media per quanto riguarda lo share. A vincere la serata, però, è stata la fiction Il Clandestino su Rai 1 con 3.581.000 spettatori pari al 19.6% di share.