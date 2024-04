NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Con un lungo post pubblicato sui social, Silvia Magarre, celebre volto di Primo Appuntamento, ha rivelato di essere stata scartata da L’Isola dei Famosi dopo aver sostenuto il provino.

La rivelazione di Silvia Magarre

Chi segue i programmi di Real Time conosce di sicuro molto bene Silvia Magarre, celebre volto di Primo Appuntamento. La giovane donna ha infatti preso parte più volte al noto dating show, conquistando il cuore del pubblico con la sua simpatia. Tuttavia proprio nelle ultime ore la Magarre è tornata al centro dell’attenzione. Con un lunghissimo post pubblicato sui social infatti Silvia ha rivelato di essere stata scartata da L’Isola dei Famosi dopo aver sostenuto un provino. Stando a quanto raccontato, all’ex protagonista di Primo Appuntamento sarebbero state fatte domande inerenti al suo fisico e al suo peso, al punto che le avrebbero anche chiesto: “Come prenderesti il fatto di esporti in costume per tutto il giorno? Ti sentiresti in imbarazzo? Vergogna?”.

La Magarre ha così fatto sapere di aver risposto con tranquillità alla domanda, affermando di avere un bellissimo rapporto con il suo corpo e di non provare alcun tipo di vergogna. A quel punto Silvia ha proseguito il suo sfogo dichiarando: “Con tutti i miei chili avrei potuto fare e dare tanto al programma, anche dal punto di vista umano. Mi sarei goduta l’isola per tutto ciò che di maestoso poteva donarmi. Sicuramente avrei creato dinamiche, perché il mio carattere lo conosciamo un po’ tutti, però sarei stata sincera, mi sarei divertita. Avrei imparato a pescare, avrei costruito amicizie ma soprattutto avrei ritrovato quella mia serenità che da un po’ manca”.

Ma non è finita qui. Concludendo, Silvia Magarre ha fatto sapere di essere rimasta delusa di essere stata scartata da L’Isola dei Famosi. Ciò nonostante l’ex volto di Primo Appuntamento ha voluto comunque fare un sentito in bocca al lupo a tutti i naufraghi che ce l’hanno fatta.

Senza dubbio Silvia avrebbe portato tanta allegria in Honduras e in molti avrebbero voluto vederla nel cast dell’Isola.