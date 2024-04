Un tailleur bianco e Il cerchio della vita: Vladimir Luxuria apre commossa la sua Isola dei Famosi

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Finalmente ha avuto inizio L’Isola dei Famosi 2024 e la conduttrice Vladimir Luxuria ha aperto la prima puntata visibilmente molto commossa.

La commozione di Vladimir Luxuria

Questa sera, dopo una lunga attesa, ha finalmente avuto inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria è entrata in studio con grande commozione. Il pubblico l’ha accolta con un’ovazione e molti applausi mentre di sottofondo si sentiva la versione inglese de “Il cerchio della vita“.

Una volta raggiunto il centro dello studio, quindi, la conduttrice ha mandato un messaggio al pubblico ringraziandolo per l’affetto e promettendo di raccontare tantissime storie emozionanti e non banali:

“Anche per me è una prova oggi, mi sento messa in gara. Sono la prima naufraga ufficiale, va bene? Questa è una trasmissione e mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che provo io tutte le volte che sento che questa sigla, vedo l’isola e riaffiorano questi ricordi.

Si tratta solo del primo capitolo e i protagonisti hanno delle storie pazzesche, nessuno ha delle storie banali. Noi vi racconteremo le storie dei nostri naufraghi”.

Successivamente ha fatto una carrellata di tutti gli ex conduttori: da Simona Ventura a Ilary Blasi. Per aprire la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 Vladimir Luxuria ha scelto un tailleur bianco che le dona moltissimo e tutto il web sembra essere d’accordo.

Adesso non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà nel corso della serata, che per la maggior parte del tempo sarà dedicata alla presentazione dei naufraghi. Probabilmente ci saranno alcune prove e poi i concorrenti dovranno cavarsela da soli e provare a convivere fino alla prossima puntata, durante la quale si inizieranno a capire le dinamiche.