Astro Novella di Joss: l’Ariete Ezio Greggio come in una canzone

Spettacolo

Redazione | 7 Aprile 2023

Generosità e famiglia

Ezio Greggio nasce sotto il segno dell’Ariete con ascendente Ariete (protagonismo, con saltuari slanci di impetuosa generosità).

Intraprendente e portato al comando, alla gestione esclusiva della propria vita, come i nati in Ariete fanno.

Certo, l’uomo Ariete ha dal canto suo un’innata generosità (a differenza della donna Ariete, che tende al controllo attraverso la mente, il ragionamento, il calcolo) che lo conduce a essere buono e altruista con chi lo circonda e verso chi ha bisogno.

Molto devoto alla famiglia d’origine e legato alla tradizione degli affetti e dei legami famigliari. La famiglia arriva prima di tutto anche se, da quell’Urano posizionato proprio nel quarto campo, la sua appare anticonformista e moderna.

Venere in Toro ne segnala l’edonismo e il senso critico.

L’amore per l’arte e per l’estetica sono per lui, dunque, un toccasana di mente e cuore. Con l’opposizione di Venere a Saturno nel settimo campo si evidenzia come gli abbandoni, le scomparse, gli allontanamenti improvvisi anche da partner importanti o famigliari lo abbiano condotto a ferite profonde e di difficile guarigione. Basti osservare l’opposizione Sole-Nettuno che conduce ad alti e bassi nell’umore e ad una difficoltà nel capire la retta vita in adolescenza o poco dopo.

Abbastanza usuale perdersi in adolescenza – direte voi -, ma l’opposizione Nettuno-Sole, se presente nel tema, rende il soggetto fortemente razionale o fortemente sognatore, portandolo a vivere vere e proprie altalene emotive, oblii esistenziali che, se non presi in tempo, possono condurre ad anaffettività.

La presenza importante della Luna nel secondo campo è garanzia per un personaggio televisivo di forte affetto da parte del pubblico, e regala la capacità di entrare in empatia con gli altri.

Ezio Greggio: intrattenitore per nascita

La presenza della sua Luna nel segno dei Gemelli è antonomasia del presentatore TV, colui che usa la parola attraverso uno strumento visivo, peculiarità che solo l’etere possiede.

Buona anche la posizione del pianeta della fortuna Giove nel terzo campo, che avvantaggia il settore degli scritti, il giornalismo e l’attività da presentatore.

Sappiamo bene che Ezio Greggio, oltre a essere un noto e talentuoso attore con vena comica, ha mantenuto grande fama agli occhi dei fruitori dello spettacolo italiano grazie al suo ruolo da presentatore a Striscia la Notizia, che a fasi alterne lo vede co-conduttore con un altro amato presentatore italiano: Enzo Iacchetti.

Di Ezio si conosce anche l’amore per le donne belle: presenza del suo quinto campo l’energia del Leone, aperta egregiamente dal Sole posto al primo campo.

Anche Plutone nel sesto campo – quello del lavoro – ci indica la sua forza e la grinta nell’operare, a tratti ipocondriaco con tendenza a circoli paranoici di pensieri volti alla salute.

Ottimo intrattenitore, ma anche attento nel preparare con minuziosità i suoi spettacoli. Desidera che tutto fili liscio come l’olio, ed è questa l’unica perentoria richiesta che fa ai suoi collaboratori.

Come un grande intrattenitore sa fare, Ezio Greggio raggiunge il cuore della gente anche grazie alla sua pungente ironia e a qualche spigolosa battuta. Complice quel Mercurio che dal segno dei Pesci nel campo dodici lo rende spiritoso, comico e attento ai dettagli sia della vita che degli altri, famigliari compresi.

Romantico e sognatore nel privato

È certamente romantico nel suo Io interiore, e questa dote prestigiosa la riserva nella sfera privata alla sua gentildonna.

Mercurio trigona ampiamente Urano, destinandolo a voli pindarici nella mente e scaltrezza oratoria nella parola, che rappresentano due dei poli energetici più forti che meglio lo contraddistinguono.

Altro aspetto importante che emerge dalla lettura è la presenza del Nodo Nord al Decimo campo, segno indiscusso della sua realizzazione e indipendenza come missione spirituale dell’anima incarnata nel corpo fisico.

Più importante dei pianeti sono i Nodi Karmici che, come una bussola dell’anima fa, segnalano l’indirizzo che percorreremo volenti o nolenti.

Non da meno la forte presenza di Nettuno in Bilancia, segno che nell’infanzia è stato un sognatore, romantico, desideroso di costruire una famiglia tutta propria e coi fiocchi.

Cento, mille dei suoi giorni migliori al nostro tanto amato Ezio Greggio!

a cura di Joss Procino