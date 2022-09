Astro Novella di Joss: Belen Rodriguez e il favore del Cielo

Tanti auguri a Belen

Belen Rodriguez nasce il 20 settembre del 1984 a Buenos Aires in Argentina ed è arrivata velocemente al successo grazie a scelte giuste e talento artistico presente nel DNA. Un’anima, prima di incarnarsi, sceglie il proprio percorso di vita e porta con sé emozioni ed esperienze acquisite in un’incarnazione precedente.

Il talento indiscusso nel canto e nella danza, accompagnati da una presenza scenica importante, sono garanzia di un intervento celeste a favore della bella showgirl.

Un angelo veglia su di lei, e la consiglia nei momenti difficili, donandole intuizioni geniali, aiutandola così nelle situazioni più disarmoniche che la vita per sua consuetudine presente.

Tutti noi siamo accompagnati da un angelo che veglia su di noi e ci dà forza nel quotidiano. Può trattarsi di un disincarnato, di un’anima che deceduta da poco tempo vive nell’astrale e tesse le fila del destino di un famigliare che a detta sua in vita non era fortunato. Dalla madre che aiuta un figlio, a un amico che trova conforto nell’aiutare chi di dovere sulla Terra. Il tutto limitato da un destino ineluttabile e deciso da gerarchie angeliche superiori.

Nel caso della bella argentina, non esi ste soltanto un intervento angelico che la rende speciale. In concorso vi è infatti l’ausilio delle stelle: Belen ha un tema stellare davvero favorevole alla carriera. Le stelle, se predisposte in una certa maniera, ci consentono di raggiungere con facilità alcuni traguardi terreni: dal successo professionale a una vita affettiva fortunata.

Imprenditrice dall’animo artistico

Belen presenta una Luna nel decimo campo, indicatore di una fama oltremisura, e un ascendente in Bilancia, comune alle donne più belle dello spettacolo e agli artisti d’eccellenza.

Mercurio in Vergine la rende attenta alle spese e una brava imprenditrice, disposta a investire il denaro e rischiare mai troppo e mai troppo poco.

Anche Venere (pianeta della bellezza) in Bilancia segnala un’importante immagine, un senso estetico spiccato e la naturale capacità di attrarre a lei gli occhi del pubblico, gli occhi della gente.

Saturno in Scorpione la rende molto rigida con se stessa e disciplinata, ma il sestile pieno che forma con il Sole le permette di tollerare gli altri e alcune caratteristiche che non sposa appieno.

Anche Giove e Nettuno congiunti indicano grandi capacità nel campo artistico, e il punto di fortuna sottolinea la validità delle sue doti, ponendosi nel campo dell’affermazione personale: il decimo.

L’ingresso di Saturno in Pesci i prossimi anni potrebbe portare problematiche di vario genere alla bella argentina. Ma con la verve e la determinazione di cui è dotata (Marte in Sagittario) riuscirà sicuramente a superare le trappole che la vita e le stelle le porteranno.

Saturno nel campo del lavoro ci parla di scelte professionali importanti, e la possibilità di aprirsi a strade lavorative nuove, sinora mai sperimentate.

Un grande in bocca al lupo alla talentuosissima e bellissima Belen Rodriguez.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.