Conosciuto come fidanzato di Guenda Goria ma anche in quanto ex Pupa e Secchione, Mirko Gancitano ha compiuto gli anni lo scorso 11 settembre ed ha festeggiato il compleanno circondato da amici in un party coi fiocchi.

La festa si è tenuta presso l’elegante Bistrot Franciacorta, e ha visto la presenza dei tanti VIP con cui Mirko lavora o ha rapporti da anni. Nato come video-maker, Gancitano si è gradualmente avvicinato al mondo dello spettacolo soprattutto negli ultimi due anni, mentre Guenda soggiornava al Grande Fratello VIP. E davanti al loft di Cinecittà, quando tra i concorrenti del reality c’era Amedeo Goria, papà di Guenda, Mirko ha elegantemente chiesto la mano della fidanzata.

Innamorato e felice del suo rapporto con Guenda Mirko Gancitano appare anche nelle foto del suo compleanno, dove lo si vede sorridere e perfino esibirsi con la compagna. Nel corso della serata, infatti, il festeggiato ha intrattenuto gli ospiti creando movimento e tenendo alto il divertimento.

Alex Belli scatena gli invitati al compleanno Gancitano assiste all’esibizione di Guenda Mirko e Alex si esibiscono insieme Mirko ringrazia Guenda della sua esibizione per lui

Ne ha approfittato per una performance con il migliore amico Alex Belli, che ha cantato insieme a lui accompagnandolo con il piano, e ha brindato con tutti gli altri invitati a calice alzato. Ma chi c’era all’evento?

Ecco chi erano gli invitati

Chi c’era sulla lista degli invitati? Mirko Gancitano ha invitato al compleanno parecchi personaggi dello spettacolo.

Oltre a Guenda c’erano altri ex gieffini. Come Luigi Mario Favoloso, al cui fianco non potevano mancare mamma Loredana e la fidanzata Elena Morali.

C’era poi Alex Belli, inseparabile dalla sua Delia Duran che ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, e c’erano gli ex Isola dei Famosi Matteo Diamante e Marialaura De Vitis.

Completavano il quadro gli ex Temptation Island Francesco Chiofalo (reduce dal Festival di Venezia), Simone Bonaccorsi, e la prossima concorrente del Grande Fratello VIP 7 Sofia Giaele.

Luigi Mario Favoloso con la madre Loredana e Elena Morali Mirko Gancitano con la sua Guenda Alex Belli e Delia Duran Simone Bonaccorsi Francesco Chiofalo con Matteo Diamante

