Astro Novella di Joss: Carlo Conti e l’innata aspirazione a fare spettacolo

Le stelle di Carlo Conti

Carlo Conti (Pesci ascendente Bilancia) possiede lo scettro di uno dei più importanti (e sempre presenti in video) presentatori della Rai.

Voci di corridoio rivelano la sua presenza per un altro programma a breve in partenza. Si vocifera della sua conduzione, post-pasquale, del programma The Band, format straniero reinterpretato da casa Rai per catturare il pubblico più giovane.

Marte in Cancro rende il presentatore affabile e diretto, a tratti pungente se provocato, e in grado di segnare con accortezza i confini del suo potere, ricercato sin dalla più giovane età.

L’ascendente Bilancia lo rende alla ricerca del senso estetico e della perfezione. Probabilmente non molto sicuro della propria immagine, e sempre desideroso di reinventarsi.

Saturno, Giove e Luna nel quarto campo garantiscono un’ulteriore dose di successi artistici nell’età avanzata, quando di certo si consacrerà il suo arduo lavoro. Certo, quella Luna nel campo saturnino è un’indicazione che si accenderà col passaggio di Urano in Gemelli, ed essendo agli ultimi gradi del segno dovremo ancora attendere un bel po’ perché ciò si verifichi.

Voglia di fare spettacolo

Bella la posizione del Sole e di Mercurio nel quinto campo. Essi gli garantiscono una natura volta all’entertainment. Nasce con la voglia di fare spettacolo, e di diventarne il protagonista. Difatti la ricerca di notorietà nelle stelle appare inscritta sin dai suoi albori, con Nettuno dallo Scorpione in perfetta comunicazione (sestile d’appoggio) a Marte nel campo undici (campo il cui significato si rifà al pianeta delle telecomunicazioni Urano, maestro dell’undicesimo segno, l’Acquario) e connesso al Nodo Nord.

Il nodo – per chi non lo sapesse – rappresenta in astrologia la testa del drago, ossia il punto massimo di espressione del nostro Io, della nostra forza di volontà in concorso con le forze del Destino, con quelle forze cosmiche. Ergo, l’obiettivo della nostra vita. E per Carlo Conti questo punto è sopra Plutone, pianeta che rappresenta il potere e anche il desiderio di potere.

Con quell’Urano poi al Medio Cielo, pare che Carlo Conti abbia avuto dei colpi di fortuna notevoli, ma che non sempre le cose siano andate come lui sperava.

La forza di Urano che dà e toglie all’improvviso (energie, incontri, situazioni) si oppone a Mercurio sottolineando tra le altre cose i suoi improvvisi colpi di fortuna e no.

a cura di Joss Procino

