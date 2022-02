L’Isola dei famosi, l’ex di Carlo Conti e un ex di Uomini e donne si uniscono al cast

1 Due naufraghi direttamente da Uomini e donne L’Eredità?

Non appena si concluderà il Grande Fratello Vip 6, Canale 5 partirà con la messa in onda de L’Isola dei famosi. Il reality, infatti, inzierà lunedì 21 marzo e avrà anche lui il doppio appuntamento (quindi lunedì e giovedì). Alla conduzione è stata riconfermata Ilary Blasi mentre come inviato tornerà Alvin, al posto di Massimiliano Rosolino. Abbiamo una certezza anche nel cast degli opinionisti e cioè la presenza di Nicola Savino. Sono invece saltati i nomi di Vladimir Luxuria e Amanda Lear.

Ma per quanto riguarda il cast? In realtà non c’è niente di ufficiale ancora, solo supposizioni, anche se alcune sono quasi del tutto certe. E proprio nelle ultime ore sono stati rivelati quelli che sarebbe gli ultimi due nomi nella lista dei concorrenti. Si tratta di un uomo e una donna derivanti da due mondi decisamente diversi, anche se entrambi dello spettacolo.

Il primo nome è stato rivelato da Biccy.it e sarebbe Gianluca Tornese. Ex pupo de La Pupa e il Secchio ed ex corteggiatore a Uomini e donne, sembra che sia ancora in fase di trattativa. Quindi tutto può cambiare in questi giorni.

Il secondo nome, invece, lo ha rivelato TV Blog ed è quello di Roberta Morise. Lei è stata concorrente di Miss Italia nel 2004, arrivando al quinto posto. Poi è approdato nei programmi condotti da Carlo Conti quali I raccomandati, L’anno che verrà e I migliori anni. Ma soprattutto ha collaborato con lui nella trasmissione L’eredità. E proprio con il conduttore ha avuto una relazione che è terminata nel 2011.

Ma andiamo a rivedere chi sono gli altri nomi dei concorrenti usciti finora e come sarà quest’anno il format del reality. Ci sono, infatti, alcuni cambiamenti…