Astro Novella di Joss: Claudio Santamaria, Cancro cuor di Leone

Spettacolo

Redazione | 19 Luglio 2023

Claudio Santamaria: tanto creativo quanto pignolo

Claudio Santamaria nasce sotto il segno del Cancro cuspide Leone e ascendente Sagittario. Si evidenzia immediatamente la presenza del Sole nell’ottavo campo solare, simbolo indiscusso di grande creatività e capacità di entrare e immedesimarsi nelle parti attoriali da lui recitate.

La Luna nel nono campo solare in Vergine evidenzia la sua capacità di entrare con precisione e forte empatia negli stati emotivi dei suoi protagonisti. Una ricerca, quella del vestito emotivo, molto rigorosa e precisa. Tanto da porlo spesso nell’insoddisfazione e nella ricerca costante della perfezione: circolo vizioso di una mente pignola (per non parlare di una non equilibrata gestione del denaro: o risparmia molto, o si getta in impulsive spese senza freno).

Anche la presenza di Marte nel nono campo in Leone evidenzia una grande forza di volontà e vitalità. Forza che spesso si materializza in distrazioni alla guida dell’auto o in imprevisti in posti lontani dalla dimora abitativa: lì, l’imprevisto può fungere da vero protagonista.

Un personaggio di spicco, così autorevole, non poteva che portare al medio cielo – punto massimo della carriera espressa nel tema Natale di un individuo – la presenza di una congiunzione plutoniana simbolo indiscusso di potere e notevole fama, riconoscimento pubblico.

Fantasticare e relazioni

Anche la sua presenza in Bilancia pone in evidenza come per lui siano necessarie le relazioni col prossimo, sebbene da considerare la presenza di Saturno ad oggi di transito al terzo campo, lesiva all’asse delle relazioni: un simbolo ineluttabile di un’imminente separazione a cui egli dovrà far fronte.

Per quanto concerne la carriera, da ribadire la presenza di Nettuno in Sagittario, che seppur relativa a un aspetto del collettivo pone in evidenza nel tema individuale di Santamaria la capacità di fantasticare. Tanto che durante l’infanzia deve essere stato capace di raccontare storie convincenti a tutti, anche se non sempre verissime…

La congiunzione di Marte a Mercurio mette ancora una volta in luce la sua capacità di fantasticare e rimanere ancorato alla sfera emotiva. Quasi come se il passato non fosse mai cancellato, e aleggiasse nel subconscio come punto di riferimento a tratti portato alla mente consapevole.

Eppure, Saturno al trigono di Giove al terzo campo ricorda a chi lo detiene che non sempre i programmi ben scritti o ben pianificati, che possono in qualche maniera ripercorrere le orme del passato, vadano ad oggi bene.

Ottima è ancora una volta la sua carriera nel 2024, in cui un nuovo film o una nuova collaborazione può portarlo ad avere un’ulteriore grande fama. Nella seconda parte del 2024 si parlerà di relazioni: qualcosa dovrà cambiare.

Auguriamo all’amico di Novella 2000 i più grandi successi.

a cura di Joss