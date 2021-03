Astro Novella di Joss: Massimo Giletti nel nome di Marte

Nel segno di Marte

Interrogandomi su quale punto dello zodiaco partire con l’analisi del tema di uno dei più poliedrici show men (scrittore, giornalista, autore televisivo, conduttore televisivo e radiofonico) della televisione italiana, Massimo Giletti, incappo nella lettura di una congiunzione considerabile dominante del suo zodiaco.

Il pianeta dominante nel tema è quello che crea nel sottobanco dei pensieri la struttura energetica di un soggetto e le sue modalità di relazionarsi a sé e agli altri.

Marte, pianeta che governa l’ascendente di Massimo e in congiunzione a Mercurio, rappresenta il pianeta più importante della sua cerchia celeste. Regala infatti al protagonista dell’astro-rubrica di questa settimana una grinta e una voglia di lottare a sostegno della verità.

Marte è il pianeta dell’azione, dell’energia, dell’intraprendenza. È racchiuso nello zodiaco di Giletti nel quarto campo natale, e determina nella sua personalità lungimiranza, empatia e capacità intuitive sorprendenti. Fortemente ironico, a tratti pungente – come il suo ascendente Scorpione necessita – pone domande volte allo smascheramento pubblico di personaggi che non sempre agiscono nel giusto e nel vero.

Ascendente Scorpione

Da notare che l’ascendente Scorpione è accompagnato dalla presenza di Nettuno, pianeta dell’arte e degli artisti. Massimo Giletti va a fondo in ogni tema a lui caro e non. Lo fa per amore del giornalismo, e per la naturale peculiarità della sua anima di scovare nei dettagli la giusta interpretazione e soluzione.

Estremamente curioso, condisce la verità con un linguaggio a tratti crudo, altre colorito. La sua trasmissione di punta attuale, presente nel palinsesto TV, è divenuta un must di autenticità e realismo. Cosa ormai rara, in una televisione prevalentemente trash.

Il destino televisivo

Massimo Giletti ha probabilmente vissuto i suoi esordi con difficoltà. Deve aver combattuto contro un amore estremo per le proprie radici (non sempre stabili), e il desiderio di manifestare al mondo i propri carismi legati all’informazione.

Quella pesante opposizione di gran parte dei pianeti nel campo quarto e decimo sottolinea la difficoltà avuta nel prendere in mano la propria vita lavorativa. Specie in giovane età, a dispetto di una famiglia che di amore ne ha dato molto.

Probabilmente, è stato molto combattuto se seguire le proprie ambizioni che pulsavano dentro sé, o restare fedele all’amore incondizionato avuto dai suoi affetti in tenera età.

Urano e Luna al campo dieci hanno risvegliato il suo destino volto ad una carriera televisiva e di notevole prestigio, visibilità.

Interessate anche il nodo karmico in Leone al decimo campo, che sottolinea la necessità per la sua anima di vivere un percorso terreno legato alla visibilità mediatica.

Passionale come il pubblico

All’opposizione, quella congiunzione Mercurio-Marte di cui parlavamo, e che ci segnala la sua imprudenza verbale a volte sostenuta da scatti d’ira e perdite del controllo.

Coinvolta è la capacità di linguaggio forbito e la sua grande cultura, che gli concedono ampia possibilità di esprimere il proprio pensiero travalicando sovente i limiti del buon costume televisivo. E direi fortunatamente, visto che la sua trasmissione Non è l’Arena definisce esattamente lo stato d’animo di molti italiani in preda alle preoccupazioni per il proprio futuro professionale ed economico.

Siamo avversari nella battaglia di un virus che lentamente muore e sempre più morirà, a favore della rinascita della nostra Patria.

Interessante notare quella Venere nel segno dell’Ariete, che non solo favorisce il campo del lavoro trovandosi esaltata nel campo sesto (quello del lavoro quotidiano e della quotidianità), ma ci evidenzia come Massimo Giletti ami le donne forti, temprate dalla vita e passionali.

Ovvio da sottolineare come il Sole tra il segno dei Pesci e quello dell’Ariete lo renda narciso e molto attento alla sua immagine.

Cento dei suoi giorni più belli vanno a Massimo Giletti!

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.