Astro Novella di Joss: lo zodiaco di Giorgio Panariello

Le stelle di Giorgio Panariello

Dotato di naturale estro e predisposto alla fortuna sfacciata con un Giove al decimo campo natale nel segno padrino del Ssagittario, Giorgio Panariello, classe 1960 (Bilancia ascendente Pesci), ha fascino e fortuna.

Sole e nodo Nord baciano il settimo campo rendendolo privo di cinismo e critica nei confronti di chi lo circonda.

Giorgio Panariello cerca di dare sempre un parere costruttivo, e predilige la gentilezza unita a buone parole. Anche Marte in Cancro nel campo della famiglia d’origine ci fornisce non solo un tratto distintivo della sua natura psicologica. Non dimenticandoci che la presenza di Marte in Cancro fa si che il soggetto eviti ogni forma di attrito e violenza. Ma ci regala l’immagine di un famigliare non certo facile da gestire.

Il fulcro del suo Zodiaco

Il fulcro dello zodiaco di Giorgio Panariello risiede nell’ottavo campo zodiacale. Quello dell’arte, della creazione artistica e di tutto ciò che rappresenta lo spettacolo, quello da lui ideato e se possibile scritto.

La presenza di Mercurio Venere e Nettuno in Scorpione fanno di lui un vero creativo in stretto contatto con energie superiori, volte alla creazione artistica. Pianeti così forti in Scorpione ci regalano un’immagine di latin lover e passionale sotto le coperte. Il sesso è certamente un elemento di basilare importanza per lui.

La Luna nel dodicesimo campo in Acquario lo rende molto amato dalla gente e apprezzato dal pubblico.

Potrebbero esserci entro fine anno problematiche circa la figura materna (se ancora in vita), o un cambiamento intenso con una persona del gentil sesso. Ci auguriamo una collega, e non l’attuale partner.

Attenzione va anche posta al sesto campo natale in Leone, che rimarca i tratti indiscussi dell’artista protagonista delle scene, di colui che sul lavoro e nella quotidianità ama stare sotto il riflettori televisivi. Ama gli occhi della gente puntati addosso.

Prova del nove è data da Urano nel campo del lavoro, che svela molto sul suo promettente futuro e nel corso del 2022 sarà adeguatamente sollecitato dal passaggio di Giove, garanzia di un ulteriore successo professionale, una vittoria.

L’avanzata di Saturno nel suo primo campo zodiacale, quello dei Pesci (previsto nella primavera del 2023) gli consentirà di compiere per naturale evoluzione destinica. Un salto di qualità, artistico e personale. Una chiusura karmica, avvento di un nuovo inizio di successo.

Cento, mille dei suoi giorni più belli al nostro amico Giorgio Panariello.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.