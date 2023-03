NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

Le nozze tra Attilio Romita e Mimma

Stasera al Grande Fratello Vip 7 si è parlato anche di Attilio Romita e di Mimma, la sua compagna. Come ricorderete in tanti il giornalista nella Casa più spiata d’Italia ha spesso raccontato della sua relazione, messa in dubbio nel momento in cui ad arrivare nel reality è stata Sarah Altobello.

Tra Attilio Romita e la vippona pugliese, infatti, si è fin da subito creata una certa simpatia e lei non ha nascosto di avere un debole per l’ex mezzo busto del TG1. Il rapporto tra i due però non è mai andato oltre anche perché Mimma, da fuori, ha avuto spesso da ridire tanto da prendere una decisione nei confronti del suo compagno.

Uscito dalla Casa del GF Vip, Attilio Romita sta facendo il possibile per riconquistare la sua dolce metà e, a quanto pare, sembra esserci riuscito. Ma non è finita qui. Perché come emerso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex concorrente ha annunciato che lui e la sua compagna presto convoleranno a nozze. La scelta è stata ribadita anche questa sera durante la puntata.

Ma non solo, perché il vippone ha anche fatto sapere di volere per sé come testimoni Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, mentre per Mimma si è pensato ad Alfonso Signorini, che le sarebbe stato vicino dandole tanti consigli durante l’esperienza di Attilio Romita al GF Vip.

Come vanno le cose tra Attilio e la sua Mimmuzza? Bene, benissimo… e vi spieghiamo perché! 💍 #GFVIP pic.twitter.com/ps6YE12p3l — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2023

Chiaramente in puntata Attilio Romita ha esteso il suo invito anche alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, così come ad altri vipponi che sicuramente gli farà piacere avere nel giorno più importante per lui e Mimma.

Già nella Casa del GF Vip il giornalista aveva espresso questo suo desiderio che adesso diventerà finalmente realtà. Ci vorranno ancora alcuni mesi prima che il matrimonio possa concretizzarsi, ma c’è davvero tanto entusiasmo ed emozione.